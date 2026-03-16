Jar útočí na alergikov: liečbu potrebuje čoraz viac detí aj dospelých
Kvitnúce stromy a rastliny každoročne zhoršujú zdravotný stav tisícov ľudí na Slovensku. Dáta Union zdravotnej poisťovne ukazujú, že počet pacientov, ktorí sa liečia alergénovou imunoterapiou, ...
16.3.2026 (SITA.sk) - Kvitnúce stromy a rastliny každoročne zhoršujú zdravotný stav tisícov ľudí na Slovensku. Dáta Union zdravotnej poisťovne ukazujú, že počet pacientov, ktorí sa liečia alergénovou imunoterapiou, každoročne rastie. Kým v roku 2022 ju absolvovalo necelých 9 800 poistencov, vlani ich už bolo takmer 12 900.
Podľa údajov Union zdravotnej poisťovne trpí alergiami alebo astmou viac ako 123-tisíc jej poistencov. Najväčšiu skupinu tvoria dospelí – viac než 79-tisíc pacientov. Spomedzi detí sú najčastejšie postihnuté dievčatá a chlapci v mladšom školskom veku od 6 do 11 rokov, ktorých eviduje poisťovňa vyše 15-tisíc.
"Jar je pre alergikov najnáročnejším obdobím roka. Práve v týchto týždňoch sa najčastejšie objavujú typické príznaky ako kýchanie, upchatý nos, svrbenie očí či dýchacie ťažkosti. Vidíme aj to, že počet pacientov, ktorí sa rozhodnú pre alergénovú imunoterapiu, postupne rastie. Je to dobrá správa, pretože ide o liečbu, ktorá dokáže zmierniť priebeh alergie a v niektorých prípadoch jej vývoj dokonca zastaviť," vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.
Alergénová imunoterapia patrí medzi moderné liečebné metódy, ktoré pacientom pomáhajú postupne zvyšovať toleranciu voči alergénom. Z dát poisťovne vyplýva, že najviac pacientov ju absolvuje v Bratislavskom kraji, kde v roku 2025 liečbu podstúpilo takmer 2 700 poistencov. Nasledujú Prešovský a Košický kraj. "Alergie dnes nie sú len sezónnym problémom. U mnohých pacientov sa postupne rozvíjajú do chronických ochorení, ako je napríklad astma. Preto je veľmi dôležité, aby sa liečba začala včas a aby pacienti dodržiavali odporúčania alergológov. Správne nastavená terapia dokáže výrazne zlepšiť kvalitu života," hovorí Ingrid Dubravová, revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne. Z dát poisťovne zároveň vyplýva, že alergénovú imunoterapiu absolvuje čoraz viac detí. Kým v roku 2022 ju podstúpilo približne 4 100 detských pacientov, v roku 2025 ich už bolo viac než 5 600. Podiel detí liečených touto metódou tak vzrástol z 2,5 na 3,4 percenta detského poistného kmeňa.
Liečba alergií a astmy predstavuje významnú záťaž pre zdravotný systém. Union zdravotná poisťovňa vlani na liečbu týchto diagnóz uhradila viac ako 16,4 milióna eur.
Okrem ambulantnej liečby využívajú pacienti aj kúpeľnú starostlivosť, ktorú minulý rok absolvovalo 740 poistencov, najmä detí školského veku a dospelých. Pobyt zvyčajne trvá tri týždne a kombinuje liečebné procedúry, pohyb aj edukáciu. V Union zdravotnej poisťovni majú deti až 7 dní kúpeľnej liečby navyše. Detičkám, ktoré nedovŕšili 7. rok veku, schvaľuje poisťovňa sprievod, za ktorý hradí kúpeľom náklady na ubytovanie.
"Pacienti absolvujú najmä inhalačnú liečbu, pri ktorej vdychujú minerálne alebo liečivé roztoky. Tie pomáhajú zvlhčiť sliznice, uvoľniť dýchacie cesty a zmierniť zápal. Súčasťou programu sú aj dýchacie cvičenia a respiračná fyzioterapia, kde sa pacienti učia správne dýchať, pracovať s dychom a zlepšovať kapacitu pľúc," vysvetľuje I. Dúbravová.
Dôležitou časťou liečby je aj pohybová terapia – napríklad zdravotná telesná výchova, prechádzky v čistom kúpeľnom prostredí či mierne aeróbne cvičenia. Tie pomáhajú zlepšovať kondíciu a podporujú správnu funkciu dýchacieho systému. Pri detských pacientoch má kúpeľná liečba ešte jeden významný prínos – učí ich zvládať ochorenie samostatne a bez strachu, čo môže výrazne zlepšiť kvalitu ich života aj v školskom prostredí.
Zdroj: SITA.sk - Jar útočí na alergikov: liečbu potrebuje čoraz viac detí aj dospelých © SITA Všetky práva vyhradené.
S alergiou do kúpeľov alebo na liečenie
Odporúčania pre alergikov počas peľovej sezóny
- Po príchode zvonku sa prezlečte a oblečenie odložte mimo spálne – na látkach sa zachytáva veľa peľu.
- Umyte si tvár a ruky, prípadne sa osprchujte – z tela tak odstránite peľ, ktorý by mohol dráždiť sliznice.
- Vlasy si umývajte častejšie, najmä večer pred spaním, aby ste si peľ nepreniesli na vankúš.
- Vetrajte skôr ráno alebo po daždi, keď je koncentrácia peľu vo vzduchu nižšia. V čase silného peľového letu radšej vetrajte krátko a intenzívne.
- Počas peľovej sezóny sušte bielizeň radšej vnútri, nie na balkóne alebo v záhrade.
- Pri pobyte vonku používajte slnečné okuliare, ktoré chránia oči pred peľom.
- Po návrate z prechádzky vypláchnite nos slaným roztokom, pomáha to odstrániť peľ zo sliznice.
- V domácnosti častejšie vysávajte a utierajte prach navlhko, aby sa peľ nevíril vo vzduchu.
- Sledujte peľové spravodajstvo a v dňoch s vysokou koncentráciou peľu obmedzte pobyt vonku, najmä pri športovaní.
- Dodržiavajte liečbu odporúčanú alergológom – pravidelnosť je pri alergiách veľmi dôležitá.
