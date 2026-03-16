EY Podnikateľ roka 2025: Jaroslav Maslen
Tagy: EY Podnikateľ roka Ocenenie PR
Tohtoročné ocenenie EY Podnikateľ roka 2025 Slovenskej republiky získal Jaroslav Maslen, zakladateľ a majiteľ spoločnosti MASLEN s.r.o. - najväčšieho slovenského výrobcu plechových strešných krytín.
16.3.2026 (SITA.sk) - Tohtoročné ocenenie EY Podnikateľ roka 2025 Slovenskej republiky získal Jaroslav Maslen, zakladateľ a majiteľ spoločnosti MASLEN s.r.o. – najväčšieho slovenského výrobcu plechových strešných krytín. Prestížny titul si prevzal na slávnostnom ceremoniáli v historickej budove Národnej rady SR a tento rok bude reprezentovať Slovensko na svetovom finále v Monaku.
Príbeh Jaroslava Maslena nie je príbehom šťastnej náhody. Je to príbeh o odvahe začať, vytrvalosti pokračovať a múdrosti budovať na pevných základoch. Spoločnosť MASLEN vznikla v roku 2003 spustením výroby v Badíne pri Banskej Bystrici. Za viac ako 20 rokov sa z regionálneho výrobcu stala firma s medzinárodným dosahom. Dnes má MASLEN 25 pobočiek po celom Slovensku a ďalších 12 prevádzok v zahraničí – v Rakúsku, Česku, Rumunsku a Maďarsku. Spoločnosť si na trhu vybudovala povesť spoľahlivého partnera pre strechárov a montážne firmy, pričom svoje produkty predáva aj priamo koncovým zákazníkom.
Vo výrobných závodoch spoločnosť ročne spracuje približne 15 000 ton ocele. Portfólio firmy zahŕňa za studena tvarované plechové strešné krytiny na mieru, sendvičové panely aj ploché strechy – riešenia, ktoré nachádzajú uplatnenie pri zastrešení akejkoľvek budovy, od rodinných domov až po veľké priemyselné projekty. Výroba prebieha na technologicky najmodernejších automatizovaných linkách a na strešné krytiny sa vzťahuje záruka až do 60 rokov, čo z každej strechy MASLEN robí investíciu do kvalitného slovenského produktu, ktorý vydrží generácie.
Rovnaké hodnoty, na ktorých Jaroslav Maslen postavil svoju firmu, prenáša aj do bežného života. Ako starosta v obci Ábelová buduje zodpovedné ekologické hospodárstvo, agroturizmus a príležitosti na voľnočasové aktivity pre celý región.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - EY Podnikateľ roka 2025: Jaroslav Maslen © SITA Všetky práva vyhradené.
Ferenčák si údajne vybudoval realitné portfólio za milióny eur. Demokrati sa pýtajú, odkiaľ na to zobral – VIDEO
Jar útočí na alergikov: liečbu potrebuje čoraz viac detí aj dospelých
