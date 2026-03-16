Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Boleslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

EY Podnikateľ roka 2025: Jaroslav Maslen


Zdieľať
ey podnikatel roka 2025 jaroslav maslen 676x444 16.3.2026 (SITA.sk) - Tohtoročné ocenenie EY Podnikateľ roka 2025 Slovenskej republiky získal Jaroslav Maslen, zakladateľ a majiteľ spoločnosti MASLEN s.r.o. – najväčšieho slovenského výrobcu plechových strešných krytín. Prestížny titul si prevzal na slávnostnom ceremoniáli v historickej budove Národnej rady SR a tento rok bude reprezentovať Slovensko na svetovom finále v Monaku.


Príbeh Jaroslava Maslena nie je príbehom šťastnej náhody. Je to príbeh o odvahe začať, vytrvalosti pokračovať a múdrosti budovať na pevných základoch. Spoločnosť MASLEN vznikla v roku 2003 spustením výroby v Badíne pri Banskej Bystrici. Za viac ako 20 rokov sa z regionálneho výrobcu stala firma s medzinárodným dosahom. Dnes má MASLEN 25 pobočiek po celom Slovensku a ďalších 12 prevádzok v zahraničí – v Rakúsku, Česku, Rumunsku a Maďarsku. Spoločnosť si na trhu vybudovala povesť spoľahlivého partnera pre strechárov a montážne firmy, pričom svoje produkty predáva aj priamo koncovým zákazníkom.

Vo výrobných závodoch spoločnosť ročne spracuje približne 15 000 ton ocele. Portfólio firmy zahŕňa za studena tvarované plechové strešné krytiny na mieru, sendvičové panely aj ploché strechy – riešenia, ktoré nachádzajú uplatnenie pri zastrešení akejkoľvek budovy, od rodinných domov až po veľké priemyselné projekty. Výroba prebieha na technologicky najmodernejších automatizovaných linkách a na strešné krytiny sa vzťahuje záruka až do 60 rokov, čo z každej strechy MASLEN robí investíciu do kvalitného slovenského produktu, ktorý vydrží generácie.

Rovnaké hodnoty, na ktorých Jaroslav Maslen postavil svoju firmu, prenáša aj do bežného života. Ako starosta v obci Ábelová buduje zodpovedné ekologické hospodárstvo, agroturizmus a príležitosti na voľnočasové aktivity pre celý región.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - EY Podnikateľ roka 2025: Jaroslav Maslen © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 