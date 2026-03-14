Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Jarné upratovanie ciest a chodníkov v Prešove sa začalo v predstihu, potrvá do mája
V Prešove sa začalo jarné upratovanie ciest a chodníkov po zimnej údržbe. Mesto pristúpilo k čisteniu komunikácií skôr, keďže zimnú údržbu sa podarilo pre priaznivé počasie ukončiť už 4. marca, teda o 11 ...
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, pracovníci Technických služieb mesta Prešov (TSmP) začali s pozberom posypového materiálu a čistením ulíc už dva dni po ukončení zimnej údržby. Upratovanie bude prebiehať postupne v jednotlivých mestských častiach podľa harmonogramu až do polovice mája, pričom jeho priebeh môže ovplyvniť aj jarné počasie.
Začínajú o šiestej ráno
Práce sa realizujú strojovo aj ručne. Zahŕňajú najmä zametanie ciest, chodníkov a cyklistických komunikácií, ručné dočisťovanie problematických miest, napríklad priechodov pre chodcov či zákrut, a okamžitý odvoz zozbieraného odpadu.
„Prioritou sú lokality v okolí kostolov vzhľadom na blížiace sa Veľkonočné sviatky, ako aj cyklochodníky na uliciach Volgogradská, Prostějovská, 17. novembra a Kuzmányho v úsekoch, ktoré sú súčasťou cestnej komunikácie,“ uviedol Hudák.
Upratovanie sa počas pracovných dní začína o 6:00 a pokračuje do 14:00. „Mali sme niekoľko otázok od verejnosti, prečo neupratujeme v noci. Stroje, ale aj ručné čistenie je pomerne hlučná činnosť, ktorá sa síce v ruchu dňa častokrát stratí, v noci by však spôsobovala rušenie nočného kľudu,“ vysvetlil riaditeľ TSmP Martin Lipka s tým, že niektoré špecifické ručné úkony predsa len zabezpečujú externí subdodávatelia aj v noci, resp. od skorého rána.
Zapojili aj pracovné čaty
Technické služby majú na upratovanie k dispozícii viacero mechanizmov vrátane zametacích vozidiel, vozidiel Multicar, nákladných áut či špeciálnej techniky na zber posypového materiálu. Do čistenia sú zapojené aj pracovné čaty zabezpečujúce ručný pozber odpadu na chodníkoch a cestách.
Mesto zároveň stanovilo dodávateľovi služby zákaz zhromažďovať odpad na krajniciach využívaných chodcami a v prípade nedostatkov môže požadovať opätovné prečistenie komunikácií.
Zdroj: SITA.sk - Jarné upratovanie ciest a chodníkov v Prešove sa začalo v predstihu, potrvá do mája © SITA Všetky práva vyhradené.
