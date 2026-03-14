Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Protesty na Kube eskalujú, demonštranti vyrabovali kanceláriu komunistickej strany
Skupina demonštrantov na Kube vyrabovala miestnu kanceláriu Komunistickej strany Kuby v meste Morón. Podľa štátnych médií incident súvisí s rastúcou nespokojnosťou obyvateľov pre časté výpadky elektriny a ...
14.3.2026 (SITA.sk) - Skupina demonštrantov na Kube vyrabovala miestnu kanceláriu Komunistickej strany Kuby v meste Morón. Podľa štátnych médií incident súvisí s rastúcou nespokojnosťou obyvateľov pre časté výpadky elektriny a nedostatok základných potravín.
Na videách, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, je vidieť malú skupinu ľudí, ako vnikla do budovy, vyniesla dokumenty, počítače a nábytok a následne ich zapálila na ulici. Štátne noviny Invasor uviedli, že polícia po incidente zatkla päť osôb.
Podľa oficiálneho vyjadrenia „to, čo sa začalo pokojne po výmene názorov s miestnymi úradmi, sa zvrhlo na vandalizmus proti sídlu mestského výboru komunistickej strany“.
Takéto protesty sú na Kube pomerne zriedkavé. Demonštrácie však v posledných rokoch pribúdajú, najmä z dôvodu prehlbujúcej sa ekonomickej krízy, nedostatku potravín, liekov a častých výpadkov elektriny, ktoré niekedy trvajú až 15 hodín denne.
Mnohí obyvatelia preto v noci protestujú takzvanými „cacerolazos“ – búchaním na hrnce a panvice, aby vyjadrili frustráciu z životných podmienok. Tieto protesty sa začali šíriť z Havany aj do ďalších častí krajiny.
Kubánska vláda tvrdí, že za krízou stojí energetická blokáda zo strany USA a zastavenie dodávok ropy z Venezuely, ktorá bola dlhodobo hlavným dodávateľom paliva pre ostrov. Nedostatok ropy výrazne zhoršil fungovanie elektrární a prispel k rozsiahlym výpadkom elektriny.
Zdroj: SITA.sk - Protesty na Kube eskalujú, demonštranti vyrabovali kanceláriu komunistickej strany © SITA Všetky práva vyhradené.
Na videách, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, je vidieť malú skupinu ľudí, ako vnikla do budovy, vyniesla dokumenty, počítače a nábytok a následne ich zapálila na ulici. Štátne noviny Invasor uviedli, že polícia po incidente zatkla päť osôb.
Ekonomická kríza sa prehlbuje
Podľa oficiálneho vyjadrenia „to, čo sa začalo pokojne po výmene názorov s miestnymi úradmi, sa zvrhlo na vandalizmus proti sídlu mestského výboru komunistickej strany“.
Takéto protesty sú na Kube pomerne zriedkavé. Demonštrácie však v posledných rokoch pribúdajú, najmä z dôvodu prehlbujúcej sa ekonomickej krízy, nedostatku potravín, liekov a častých výpadkov elektriny, ktoré niekedy trvajú až 15 hodín denne.
Ľudia búchajú na hrnce a panvice
Mnohí obyvatelia preto v noci protestujú takzvanými „cacerolazos“ – búchaním na hrnce a panvice, aby vyjadrili frustráciu z životných podmienok. Tieto protesty sa začali šíriť z Havany aj do ďalších častí krajiny.
Kubánska vláda tvrdí, že za krízou stojí energetická blokáda zo strany USA a zastavenie dodávok ropy z Venezuely, ktorá bola dlhodobo hlavným dodávateľom paliva pre ostrov. Nedostatok ropy výrazne zhoršil fungovanie elektrární a prispel k rozsiahlym výpadkom elektriny.
Zdroj: SITA.sk - Protesty na Kube eskalujú, demonštranti vyrabovali kanceláriu komunistickej strany © SITA Všetky práva vyhradené.
