|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 14.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. marca 2026
Výzva D. Trumpa: Pošlite lode na zabezpečenie Hormuzského prielivu
Vo svojej výzve krajinám, aby poslali do prielivu lode, dodal, že Spojené štáty budú bombardovať pobrežie a strieľať na iránske lode a že „tak či onak, čoskoro otvoríme Hormuzský prieliv".
Zdieľať
Prezident Spojených štátov Donald Trump v sobotu vyzval ostatné krajiny, aby poslali lode a pomohli so zabezpečením Hormuzského prielivu, uviedol na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Mnohé krajiny, najmä tie, ktoré sú zasiahnuté pokusom Iránu uzavrieť Hormuzský prieliv, pošlú vojenské lode v spolupráci so Spojenými štátmi, aby zostal otvorený a bezpečný,“ napísal v príspevku. Prezident USA zároveň dúfa, že „Čína, Francúzsko, Japonsko, Južná Kórea, Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny, ktoré sú týmto obmedzením zasiahnuté, pošlú do oblasti lode“.
Hormuzský prieliv je kľúčový pre globálne dodávky ropy a plynu, no prepravu surovín cez túto oblasť narušila vojna na Blízkom východe, ktorú pred dvomi týždňami začali USA a Izrael útokmi na Irán. Teherán na to zareagoval odvetnými krokmi a jeho údery prakticky zastavili námornú dopravu v prielive, ktorý je v najužšom mieste široký len 54 kilometrov.
Keď sa v piatok opäť zvýšili ceny ropy, Trump dostal otázku, kedy americká armáda začne eskortovať tankery cez prieliv. „Stane sa to čoskoro, veľmi skoro,“ odpovedal.
Šéf Bieleho domu v najnovšom príspevku na Truth Social tvrdí, že vojenské kapacity Iránu sú zničené, no zároveň pripúšťa, že krajina je stále schopná útočiť v prielive. „Už sme zničili 100% iránskej vojenskej kapacity, ale pre nich je ľahké poslať jeden či dva drony, položiť mínu alebo vystreliť raketu krátkeho doletu niekde pozdĺž alebo priamo v prielive, bez ohľadu na to, či sú porazení,“ napísal.
Vo svojej výzve krajinám, aby poslali do prielivu lode, dodal, že Spojené štáty budú bombardovať pobrežie a strieľať na iránske lode a že „tak či onak, čoskoro otvoríme Hormuzský prieliv“.
