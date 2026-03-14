 Zo zahraničia

14. marca 2026

Výzva D. Trumpa: Pošlite lode na zabezpečenie Hormuzského prielivu



Vo svojej výzve krajinám, aby poslali do prielivu lode, dodal, že Spojené štáty budú bombardovať pobrežie a strieľať na iránske lode a že „tak či onak, čoskoro otvoríme Hormuzský prieliv".



Výzva D. Trumpa: Pošlite lode na zabezpečenie Hormuzského prielivu

Prezident Spojených štátov Donald Trump v sobotu vyzval ostatné krajiny, aby poslali lode a pomohli so zabezpečením Hormuzského prielivu, uviedol na svojej sociálnej sieti Truth Social. 


Mnohé krajiny, najmä tie, ktoré sú zasiahnuté pokusom Iránu uzavrieť Hormuzský prieliv, pošlú vojenské lode v spolupráci so Spojenými štátmi, aby zostal otvorený a bezpečný,“ napísal v príspevku. Prezident USA zároveň dúfa, že „Čína, Francúzsko, Japonsko, Južná Kórea, Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny, ktoré sú týmto obmedzením zasiahnuté, pošlú do oblasti lode“.

Hormuzský prieliv je kľúčový pre globálne dodávky ropy a plynu, no prepravu surovín cez túto oblasť narušila vojna na Blízkom východe, ktorú pred dvomi týždňami začali USA a Izrael útokmi na Irán. Teherán na to zareagoval odvetnými krokmi a jeho údery prakticky zastavili námornú dopravu v prielive, ktorý je v najužšom mieste široký len 54 kilometrov.

Keď sa v piatok opäť zvýšili ceny ropy, Trump dostal otázku, kedy americká armáda začne eskortovať tankery cez prieliv. „Stane sa to čoskoro, veľmi skoro,“ odpovedal.

Šéf Bieleho domu v najnovšom príspevku na Truth Social tvrdí, že vojenské kapacity Iránu sú zničené, no zároveň pripúšťa, že krajina je stále schopná útočiť v prielive. „Už sme zničili 100% iránskej vojenskej kapacity, ale pre nich je ľahké poslať jeden či dva drony, položiť mínu alebo vystreliť raketu krátkeho doletu niekde pozdĺž alebo priamo v prielive, bez ohľadu na to, či sú porazení,“ napísal.

Vo svojej výzve krajinám, aby poslali do prielivu lode, dodal, že Spojené štáty budú bombardovať pobrežie a strieľať na iránske lode a že „tak či onak, čoskoro otvoríme Hormuzský prieliv“.

Súvisiace články:


 Španielska vicepremiérka kritizuje Úniu za slabú reakciu na Irán, nemala by byť rukojemníkom Trumpa (14. 3. 2026)
 Desiatky múzeí a historických pamiatok boli počas útoku na Irán poškodené, UNESCO neskrýva obavy (14. 3. 2026)
 NATO zostrelilo vo vzdušnom priestore Turecka raketu vypálenú z Iránu (9. 3. 2026)
 Irán oznámil, že pozastaví útoky na okolité krajiny, pokiaľ nepríde útok z ich územia (7. 3. 2026)
 NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu (6. 3. 2026)
 Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety (6. 3. 2026)
 Blanár telefonovál so šéfom ománskej diplomacie o návrate Slovákov z Ománu, je ich tam viac než 600 (4. 3. 2026)
 Potopenie iránskej fregaty americkou ponorkou má najmenej 87 obetí (4. 3. 2026)
 Slovensko už z Blízkeho východu evakuovalo desiatky občanov. Kedy sú naplánované ďalšie repatriačné lety? – VIDEO (4. 3. 2026)
 O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe (3. 3. 2026)



