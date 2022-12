Je kľúčové vedieť, čo sa bude diať na druhý deň po páde vlády, povedal Taraba

Termín predčasných volieb

Novela ústavného zákona

13.12.2022 - Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) v utorok povedal, že sa vie rozprávať o téme predčasných volieb. Uviedol to nezaradený poslanec Tomáš Taraba Život-NS ) pre médiá.„Kollár povedal, že termín predčasných volieb si vie predstaviť v septembri," tvrdí Taraba. Dodal, že taktiež je kľúčové vedieť, čo sa bude diať na druhý deň po páde vlády.„Ak počúvame od poslancov strany Sloboda a Solidarita (SaS) , že nechcú predčasné voľby a povie to aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , tak parlament sa zablokuje do februára budúceho roku," skonštatoval predseda strany Život-NS.Ako ďalej uviedol, strana Hlas - sociálna demokracia si mala za svoje podpisy pod návrh na vyslovenie nedôvery vláde od SaS vypýtať hlasy na predčasné voľby.Ešte pred hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde by malo plénum podľa Tarabu schváliť jeho novelu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Podobnú novelu zákona do parlamentu predložil aj Boris Kollár.„Jeho návrh má šancu prejsť len vtedy, ak ho podporí hnutie OĽaNO. Ak hnutie do štvrtka povie, že s tým nesúhlasia, budeme hlasovať za pád vlády," vysvetlil Taraba.