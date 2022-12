Kollár je ochotný za účelom predídenia úradníckej vlády rokovať aj s Ficom či Tarabom

Kollár nechce úradnícku vládu

Kedy sa bude hlasovať o rozpočte?

13.12.2022 - V prípade, ak vláda padne, by sa čo najskôr mali konať parlamentné voľby. Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) to povedal po presunutí hlasovania o vyslovení nedôvery vláde na štvrtok.Cieľom by podľa neho malo byť predísť úradníckej vláde, či vláde príslušníkov nejakej strany. Taká vláda by podľa neho nemala legitimitu, ani podporu v parlamente. Nechce ani to, aby vláda v demisii vládla do ďalších parlamentných volieb.Na termíne im podľa Kollára až tak nezáleží, ak sa to bude dať urobiť v septembri, tak nech sú v septembri, ak to pôjde v júni, nech sú vtedy. Za účelom predídenia úradníckej vlády je ochotný rokovať i s Robertom Ficom Smer-SD ), Petrom Pellegrinim Hlas-SD ), Tomášom Tarabom (nezaradený) či s OĽaNO o predčasných voľbách. Považuje to za normálne.Návrh na zmenu ústavy, ktorý by umožnil konanie predčasných volieb, zatiaľ nestiahli a je stále v hre. Podľa Kollára to, či ho prerokujú pred alebo po hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde, závisí od toho, či sa dohodnú. Rokovania podľa neho budú prebiehať, no nevedel sa vyjadriť k výsledku. Rokovať je podľa neho potrebné naprieč celým politickým spektrom.Predpokladá, že k predĺženiu došlo preto, aby si niektorí koaliční partneri vo vnútri strany vyriešili vzťahy. Reagoval tak na otázku, či je hnutie OĽaNO naklonené podpore predčasných volieb.Ostatné body z aktuálnej schôdze by mali byť prerokované po hlasovaní o nedôvere vlády. Podľa Kollára je kontraproduktívne hlasovať o rozpočte, ak padne vláda, myslí si, že by neprešiel. Ak by k vysloveniu nedôvery vláde došlo, zvolal by grémium za účelom ukončenia aktuálnej schôdze a presunutia neprerokovaných bodov na január. Predpokladá, že dovtedy sa situácia vyjasní.