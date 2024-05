Jean-Michel Jarre odpálil festival Starmus v Bratislave

V nedeľu sa v areáli výstaviska Incheba uskutočnil open air koncert Jeana-Michela Jarra, na ktorom sa ako hosť predstavil Brian May, gitarista skupiny Queen. Hudobne aj vizuálne podmanivé vystúpenie francúzskej legendy elektronickej hudby bolo otváracím koncertom festivalu Starmus, ktorý na Slovensko prináša spoločnosť ESET. Úvodnú veľkolepú šou si diváci mohli vychutnať zadarmo.

Foto: Jaroslav Novák

Foto: Jaroslav Novák

V areáli výstaviska Incheba sa uskutočnil v nedeľu 12. mája 2024 open air koncert francúzskeho hudobníka a skladateľa Jeana-Michela Jarra s názvom Most z budúcnosti (Bridge from the Future). Vystúpenie bolo otváracím koncertom medzinárodného festivalu vedy, hudby a umenia Starmus. Na pódiu sa k nemu pripojil aj Brian May (uprostred), svetoznámy gitarista skupiny Queen.

Foto: Jaroslav Novák

Foto: Jaroslav Novák

Foto: Jaroslav Novák

Foto: Jaroslav Novák

Foto: Jaroslav Novák

Foto: Jaroslav Novák

Foto: Jaroslav Novák