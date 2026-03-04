|
Streda 4.3.2026
Úvodná strana
04. marca 2026
Slovensko už z Blízkeho východu evakuovalo desiatky občanov. Kedy sú naplánované ďalšie repatriačné lety? – VIDEO
Slovensko vyslalo prvé dva evakuačné lety po svojich občanov uviaznutých v krízových oblastiach Blízkeho východu. Rezort zahraničia spolu s rezortami obrany a vnútra zabezpečili návrat 127 ľudí. Prioritou ...
4.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko vyslalo prvé dva evakuačné lety po svojich občanov uviaznutých v krízových oblastiach Blízkeho východu. Rezort zahraničia spolu s rezortami obrany a vnútra zabezpečili návrat 127 ľudí. Prioritou zostávajú najzraniteľnejšie skupiny – matky s deťmi, maloletí a osoby so zdravotnými ťažkosťami.
Na palube vojenského špeciálu ministerstva obrany typu Spartan z jordánskej Akaby bolo 36 slovenských občanov a štyria občania Českej republiky. Vládny špeciál z Ammánu priviezol 87 pasažierov, z toho 86 občanov SR vrátane 40 pútnikov prepravených do Jordánska z Izraela a jednu občianku Kazachstanu.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) zdôraznil, že nie je možné naraz evakuovať všetkých registrovaných občanov a jednotlivé prípady sa posudzujú individuálne podľa miery ohrozenia. Ďalšie evakuačné lety sú naplánované na stredu z Ammánu a vo štvrtok 5. marca z ománskeho Maskatu a opätovne z Jordánska.
Na palube budú okrem Slovákov aj občania ďalších krajín a diplomati partnerských štátov. Podľa údajov rezortu diplomacie je v regióne registrovaný narastajúci počet slovenských občanov. Najviac, takmer 3 800, sa nachádza v Spojených arabských emirátoch, 581 v Ománe, 417 v Katare a približne 240 v Jordánsku.
Ministerstvo odporúča, aby sa občania individuálne nepresúvali do krajín, odkiaľ v týchto dňoch prebieha evakuácia, a aby zvážili všetky riziká cestovania v regióne vzhľadom na možné uzatváranie hraníc či eskaláciu konfliktu.
„Z bezpečnostných dôvodov dôrazne odporúčame zvážiť najmä všetky riziká spojené s cestovaním medzi krajinami blízkovýchodného regiónu, napríklad zo Spojených arabských emirátov do Ománu. Vzhľadom na možné neočakávané prekážky či obmedzenia, ako sú dlhé čakacie rady na hraniciach alebo dočasne zatvorené hranice, prípadne ďalšia eskalácia konfliktu, odporúčame občanom zostať v bezpečí a riadiť sa pokynmi miestnych bezpečnostných zložiek," uviedol rezort diplomacie.
V prípade, ak sú občania SR už zaradení na konkrétny repatriačný let, pracovníci ministerstva zahraničia im poskytnú potvrdenie a potrebnú súčinnosť s cieľom uľahčiť im prechod cez hranice.
„Vzhľadom na postupné obnovovanie civilných komerčných letov z Dubaja a Abú Zabí aj do európskych destinácií odporúčame občanom byť primárne v kontakte s cestovnými kanceláriami a leteckými spoločnosťami a do Ománu cestovať len v prípade, ak Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie potvrdilo, že konkrétne osoby sú zaradené na daný repatriačný let s presným dátumom, hodinou a miestom odletu," dodal rezort diplomacie.
Naďalej apeluje, aby sa občania SR zaevidovali do systému dobrovoľnej registrácie slovenskej diplomacie na webstránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.
Kde je na Blízkom východe najviac Slovákov?
Zaevidujte sa do systému, apeluje ministerstvo
