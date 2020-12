Joe Biden má už oficiálne dostatok hlasov, jeho víťazstvo potvrdila aj Kalifornia

Trump spochybňuje víťazstvo Bidena

Biden bude mať 306 hlasov voliteľov

5.12.2020 - Joe Biden oficiálne získal dostatočný počet hlasov voliteľov, ktorý potvrdzuje jeho víťazstvo v amerických prezidentských voľbách.Stalo sa tak po tom, ako jeho víťazstvo oficiálne potvrdili v štáte Kalifornia, kde dostal 55 hlasov, ktorých má v súčasnosti 279.Prezidentské voľby tradične vyhráva kandidát s najmenej 270 hlasmi zo Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov zastupujúcich jednotlivé štáty.Tieto kroky sú väčšinou považované len za formality, no tento rok nabrali na sile, keďže dosluhujúci prezident Donald Trump neustále spochybňuje víťazstvo Bidena a podniká právne kroky na zvrátenie výsledkov.I keď je už niekoľko týždňov zjavné, kto sa stane novým prezidentom, podľa právnika Edward B. Foleyho z Ohio State University najnovšie potvrdenie predstavuje pre Bidena "prvý krok do Bieleho domu". "Je to legálny míľnik. Všetky doterajšie informácie nazývame len projekciami," ozrejmil.Biden ešte čaká na oficiálne potvrdenie víťazstva v troch štátoch - Colorado, Havaj a New Jersey. Následne bude mať 306 hlasov voliteľov, pričom Trump bude mať 232.Zbor voliteľov sa stretne 14. decembra a formálne zvolí nového šéfa Bieleho domu. Inaugurácia prezidenta sa bude konať 20. januára.