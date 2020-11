Trump znova vyhlásil, že vyhral voľby

Americký prezident Donald Trump v piatok počas prvého verejného vystúpenia za uplynulý týždeň znova vyhlásil, že "zvíťazil" v nedávnych voľbách. Znepokojenie nad jeho snahami zvrátiť výsledky vo svoj prospech však vyjadrili ďalší členovia jeho Republikánskej strany. Informácie priniesla agentúra AFP.



Trump si v piatok pozval do Bieleho domu popredných republikánskych zákonodarcov zo štátu Michigan, ktorý patrí medzi kľúčové štáty, kde sa jeho volebný tím usiloval zastaviť sčítanie hlasov. Jeho demokratický súper a novozvolený prezident Joe Biden zvíťazil v tomto štáte s náskokom 155.000 hlasov.



Líder väčšiny v michiganskom Senáte Mike Shirkey a predseda štátnej Snemovne reprezentantov Lee Chatfield však po hodinovej schôdzke zdôraznili, že budú rešpektovať výsledky hlasovania.



"Zatiaľ sme neboli oboznámení so žiadnymi informáciami, ktoré by zmenili výsledok volieb v Michigane," uviedli Shirkey a Chatfield v spoločnom vyhlásení. "Proces potvrdenia (výsledkov volieb) v Michigane by mal byť uváženým procesom bez vyhrážok a zastrašovania," dodali.

Republikánsky senátor Mitt Romney v tejto súvislosti ostro kritizoval Trumpa za vyvíjanie tlaku na miestnych predstaviteľov. Podľa jeho slov "je ťažké si predstaviť horšie, nedemokratickejšie konanie úradujúceho amerického prezidenta". Trumpovu taktiku odsúdili aj ďalší republikáni zo Senátu Ben Sasse a Joni Ernst.



Trump sa pred týmto stretnutím krátko vyjadril k voľbám, keď oznamoval nový plán zameraný na zníženie cien liekov na predpis.



"Veľké farmaceutické firmy zadali negatívne inzeráty proti mne za milióny dolárov počas (predvolebnej) kampane - ktorú som, mimochodom, vyhral, ale viete, to ešte zistíme," vyhlásil Trump. Z tlačovej miestnosti odišiel bez odpovedania na otázky novinárov.

Šéf Bieleho domu sa predtým v sérii tvítov opätovne sťažoval na "zmanipulované voľby" a zdieľal odkazy konzervatívnych osobností tvrdiacich, že jeho súper zvíťazil podvodom. V jednom z príspevkov na Twitteri napísal, že ak mu Georgia umožní "odhaliť státisíce nelegálnych hlasovacích lístkov", v tomto štáte dosiahne "veľké víťazstvo".



Dosluhujúci senátor Lamar Alexander sa medzitým stal najnovším z republikánskych zákonodarcov, ktorí sa snažia Trumpa presvedčiť, aby spustil oficiálny proces nástupu novej vlády. Alexander vyhlásil, že Biden má "veľmi dobrú šancu" stať sa budúcim prezidentom a mali by mu byť poskytnuté "všetky" zdroje potrebné na hladké odovzdanie moci.