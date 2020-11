Joe Biden smeruje k víťazstvu, čaká sa na výsledky v Pensylvánii či Georgii, Trump všetko spochybňuje

Ako sa zmenili počty hlasov v kľúčových štátoch USA v noci na štvrtok: Biden by mohol napokon predbehnúť Trumpa v Pensylvánii, čo by mu stačilo na víťazstvo bez ohľadu na ostatné štáty.

Pensylvánia (Trump vedie o 2,6 bodu pri 89% zrátaných hlasov): Ešte pred 24 hodinami tu mal Trump veľký náskok, potvrdilo sa však, že posledné hlasy patria skôr Bidenovi. Výrazne znížil náskok a je možné, že to napokon zvráti.

„Biden vyhral z posledných 600-tisíc zrátaných hlasov v Pensylvánii o 40 percentuálnych bodov, čo je oveľa viac ako 22-bodový rozdiel, ktorý potrebuje do konca sčítania,“ napísal na Twitteri analytik Nate Silver.

Ak by zvyšné hlasy boli rovnako prodemokratické, Bidenovi by to stačilo. Hlasy poštou tu môžu prísť do piatku.

Georgia: (Trump o 0,5 bodu, asi 95 % sčítaných hlasov). Náskok prezidenta sa zmenšuje aj v tomto štáte a bude to veľmi tesné. Biden zaostáva o 23-tisíc hlasov a sčítavajú sa najmä modré obvody. To mu však napokon nemusí stačiť na získanie tohto tradične republikánskeho štátu.

Georgiu dvakrát nedokázal vyhrať ani Barack Obama, demokrat tu naposledy vyhral v 1992 (Bill Clinton).

Arizona: (Biden o 2,8 bodu, pri 86 % zrátaných). Iný vývoj je v Arizone, Bidenov náskok sa znižuje. Je možné, že tam tiež bude veľmi tesný výsledok. Trump verí, že sa mu napokon podarí vyhrať. Rátať budú aj hlasovacie lístky z mnohých republikánskych území.

Niektoré médiá už predtým priznali Arizonu Bidenovi (FOX News, AP), iné sú opatrné.

Demokrati začínajú byť trochu nervózni. Ak Biden nepreklopí Pensylvániu a nezvráti Georgiu, potrebuje na víťazstvo Arizonu a Nevadu.

Nevada (Biden o 0,6 bodu, 86 % zrátaných): Výsledky sa tu nepohli, aktuálne sčítanie sľúbili zverejniť až večer vo štvrtok o šiestej (SEČ). Ide o hlasy poštou a predbežné hlasy, ktoré by mali byť skôr pre demokrata. Republikáni však veria, že tento štát môžu ešte získať.

Severná Karolína (Trump o 1,4 bodu, 95 % zrátaných): Hlasy môžu prísť do 12. novembra, výsledky tu tak skoro netreba čakať. Tento štát by však mal pripadnúť Trumpovi.

Aljaška (Trump o 29,9 bodu, 56 % zrátaných): Aljaška má len tri hlasy v zbore voliteľov a nemá potenciál na to, aby zmenila výsledok volieb. Podľa očakávaní tam jednoznačne vedie Trump a Biden ju určite nezíska.

Na viacerých miestach v USA vyšli ľudia do ulíc protestovať. Priaznivci demokratov požadovali prevažne kompletné sčítanie všetkých zostávajúcich hlasov, stúpenci Donalda Trumpa sa zasa zhromaždili na niektorých miestach v Nevade, Arizone a v Michigane a protestovali proti údajným podvodom.