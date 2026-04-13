Jungheinrich na LogiMAT 2026: Intralogistika, ktorá sa prispôsobí vám – nie naopak
Tagy: intralogistika LogiMAT PR sklad
Jungheinrich na veľtrhu LogiMAT 2026 ukázal jasnú odpoveď - prepojené technológie, inteligentná automatizácia a riešenia šité na mieru každému odvetviu. Od kompaktných vozíkov až po autonómne ...
Zdieľať
13.4.2026 (SITA.sk) - Jungheinrich na veľtrhu LogiMAT 2026 ukázal jasnú odpoveď - prepojené technológie, inteligentná automatizácia a riešenia šité na mieru každému odvetviu. Od kompaktných vozíkov až po autonómne roboty či ťažkotonážne elektrické koncepty, všetko smeruje k vyššej efektivite a flexibilite moderných prevádzok.
Na veľtrhu LogiMAT 2026 v Stuttgarte (24. – 26. marca) predstavil Jungheinrich komplexnú víziu moderného skladu, v ktorom spolupracujú ľudia, manipulačná technika aj softvér v jednom prepojenom systéme. Spoločnosť pritom neukázala len jednotlivé produkty, ale najmä to, ako dokážu fungovať ako celok - od manuálnej manipulácie až po plne automatizované procesy.
Už na prvý pohľad bolo jasné, že Jungheinrich patril medzi najvýraznejších vystavovateľov. S plochou až 1 160 m² rozdelil svoju prezentáciu do viacerých tematických zón, ktoré návštevníkov previedli celým ekosystémom intralogistiky. V hale 9 dominoval koncept Connected Solutions, v hale 8 sa pozornosť sústredila na mobilné roboty a exteriérová zóna patrila novej značke AntOn by Jungheinrich. Celú prezentáciu dopĺňal Info Hub, ktorý pomáhal návštevníkom orientovať sa v jednotlivých riešeniach.
Hlavné posolstvo Jungheinrich bolo jasné - každá firma má iné potreby, a preto potrebuje aj vlastné riešenie. Koncept Connected Solutions stavia na prepojení technológií, procesov a softvéru tak, aby vznikol systém šitý na mieru konkrétnej prevádzke.
Nejde pritom len o automatizáciu ako takú. Dôležitá je najmä schopnosť kombinovať rôzne úrovne - od manuálnych operácií cez poloautomatizované procesy až po plne autonómne riešenia. Výsledkom je vyššia efektivita, lepšie využitie kapacít a zároveň väčšia flexibilita pri zmene objemov alebo typov tovaru.
V hale 8 ukázal Jungheinrich, ako môže automatizácia reálne pomáhať v každodennej prevádzke. Mobilné roboty už dnes dokážu prevziať opakujúce sa úlohy, zrýchliť tok materiálu a zároveň odbremeniť zamestnancov, ktorí sa môžu venovať zložitejším činnostiam.
Veľkou výhodou týchto riešení je ich jednoduchá integrácia. Roboty nevyžadujú zásadné stavebné úpravy ani komplikované zásahy do infraštruktúry. Firmy ich tak môžu nasadiť postupne a flexibilne reagovať na aktuálne potreby.
Zaujímavým momentom bola premiéra značky AntOn by Jungheinrich, ktorá cieli na stredný segment trhu. Ide o zákazníkov, ktorí nepotrebujú špičkové high-end riešenia pre nepretržitú prevádzku, ale hľadajú spoľahlivé a cenovo dostupné vozíky.
AntOn prináša jednoduché, robustné a rýchlo dostupné produkty, ktoré si zachovávajú kvalitu značky Jungheinrich. Ide o jasnú reakciu na trend, ktorý je viditeľný naprieč odvetviami - rastúci tlak na optimalizáciu nákladov bez straty spoľahlivosti.
Jednou z hlavných noviniek bola nová generácia elektrických čelných vozíkov EFG 2/2i a 3/3i. Jungheinrich sa pri ich vývoji zameral najmä na každodenné potreby operátorov a reálne podmienky v skladoch.
Vozíky ponúkajú kompaktnú konštrukciu, ktorá umožňuje prácu aj v úzkych priestoroch. Zároveň prinášajú lepší výhľad z kabíny, nižšie vibrácie a moderné asistenčné systémy. Výsledkom je nielen vyššia produktivita, ale aj komfortnejšie a bezpečnejšie pracovné prostredie.
V segmente vysokoregálových skladov zaujal nový reach truck ETV 4i, ktorý je navrhnutý pre intenzívne nasadenie. Jeho najväčšou prednosťou je kombinácia výkonu a efektivity. Rýchlosť zdvihu až 1,5 m/s bez nákladu patrí medzi najvyššie v triede, zatiaľ čo lítium-iónová technológia zabezpečuje rýchle nabíjanie a vysokú dostupnosť. Kompaktný dizajn zároveň umožňuje lepšie využitie skladového priestoru, čo je v dnešných logistických centrách kľúčové.
Veľkú pozornosť vzbudil aj koncept FalcOn, ktorý posúva hranice elektrických vozíkov v segmente ťažkých prevádzok. Bol navrhnutý tak, aby zvládol manipuláciu s ťažkými nákladmi, prácu na rampách aj náročné vonkajšie podmienky. Práve tu doteraz dominovali spaľovacie motory. FalcOn však ukazuje, že elektrické riešenia už dnes dokážu tieto výzvy zvládnuť - a pritom ponúkajú nižšie náklady na údržbu, vyššiu energetickú efektivitu a ekologickejšiu prevádzku.
Dôležitou súčasťou prezentácie bol aj autonómny mobilný robot EAC 212a, ktorý predstavuje ďalší krok smerom k inteligentnej automatizácii. Robot dokáže automaticky manipulovať s paletami aj klietkovými boxmi, pričom zvláda výšku až 1 200 mm. Vďaka AI riadenému 3D rozpoznávaniu paliet pracuje spoľahlivo aj v zmiešaných prevádzkach, kde sa pohybujú ľudia aj iné vozíky. Jeho navigácia nevyžaduje zásahy do infraštruktúry, čo výrazne zjednodušuje jeho nasadenie. Zároveň spĺňa vysoké bezpečnostné štandardy, čím chráni pracovníkov aj tovar.
Jungheinrich na LogiMAT 2026 ukázal, že budúcnosť intralogistiky už nie je len o jednotlivých vozíkoch. Kľúčom je prepojený systém, ktorý dokáže reagovať na meniace sa podmienky trhu.
Firmy dnes potrebujú riešenia, ktoré sú flexibilné, škálovateľné a pripravené na budúcnosť. A práve týmto smerom sa intralogistika posúva - od izolovaných technológií k inteligentným, prepojeným riešeniam, ktoré rastú spolu s biznisom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jungheinrich na LogiMAT 2026: Intralogistika, ktorá sa prispôsobí vám – nie naopak © SITA Všetky práva vyhradené.
Na veľtrhu LogiMAT 2026 v Stuttgarte (24. – 26. marca) predstavil Jungheinrich komplexnú víziu moderného skladu, v ktorom spolupracujú ľudia, manipulačná technika aj softvér v jednom prepojenom systéme. Spoločnosť pritom neukázala len jednotlivé produkty, ale najmä to, ako dokážu fungovať ako celok - od manuálnej manipulácie až po plne automatizované procesy.
Už na prvý pohľad bolo jasné, že Jungheinrich patril medzi najvýraznejších vystavovateľov. S plochou až 1 160 m² rozdelil svoju prezentáciu do viacerých tematických zón, ktoré návštevníkov previedli celým ekosystémom intralogistiky. V hale 9 dominoval koncept Connected Solutions, v hale 8 sa pozornosť sústredila na mobilné roboty a exteriérová zóna patrila novej značke AntOn by Jungheinrich. Celú prezentáciu dopĺňal Info Hub, ktorý pomáhal návštevníkom orientovať sa v jednotlivých riešeniach.
Riešenia na mieru namiesto univerzálnych modelov
Hlavné posolstvo Jungheinrich bolo jasné - každá firma má iné potreby, a preto potrebuje aj vlastné riešenie. Koncept Connected Solutions stavia na prepojení technológií, procesov a softvéru tak, aby vznikol systém šitý na mieru konkrétnej prevádzke.
Nejde pritom len o automatizáciu ako takú. Dôležitá je najmä schopnosť kombinovať rôzne úrovne - od manuálnych operácií cez poloautomatizované procesy až po plne autonómne riešenia. Výsledkom je vyššia efektivita, lepšie využitie kapacít a zároveň väčšia flexibilita pri zmene objemov alebo typov tovaru.
Automatizácia, ktorá dáva zmysel
V hale 8 ukázal Jungheinrich, ako môže automatizácia reálne pomáhať v každodennej prevádzke. Mobilné roboty už dnes dokážu prevziať opakujúce sa úlohy, zrýchliť tok materiálu a zároveň odbremeniť zamestnancov, ktorí sa môžu venovať zložitejším činnostiam.
Veľkou výhodou týchto riešení je ich jednoduchá integrácia. Roboty nevyžadujú zásadné stavebné úpravy ani komplikované zásahy do infraštruktúry. Firmy ich tak môžu nasadiť postupne a flexibilne reagovať na aktuálne potreby.
AntOn: Odpoveď na rastúci tlak cien
Zaujímavým momentom bola premiéra značky AntOn by Jungheinrich, ktorá cieli na stredný segment trhu. Ide o zákazníkov, ktorí nepotrebujú špičkové high-end riešenia pre nepretržitú prevádzku, ale hľadajú spoľahlivé a cenovo dostupné vozíky.
AntOn prináša jednoduché, robustné a rýchlo dostupné produkty, ktoré si zachovávajú kvalitu značky Jungheinrich. Ide o jasnú reakciu na trend, ktorý je viditeľný naprieč odvetviami - rastúci tlak na optimalizáciu nákladov bez straty spoľahlivosti.
Nová generácia EFG: Komfort a výkon v kompaktnom balení
Jednou z hlavných noviniek bola nová generácia elektrických čelných vozíkov EFG 2/2i a 3/3i. Jungheinrich sa pri ich vývoji zameral najmä na každodenné potreby operátorov a reálne podmienky v skladoch.
Vozíky ponúkajú kompaktnú konštrukciu, ktorá umožňuje prácu aj v úzkych priestoroch. Zároveň prinášajú lepší výhľad z kabíny, nižšie vibrácie a moderné asistenčné systémy. Výsledkom je nielen vyššia produktivita, ale aj komfortnejšie a bezpečnejšie pracovné prostredie.
ETV 4i: Maximálny výkon pre náročné sklady
V segmente vysokoregálových skladov zaujal nový reach truck ETV 4i, ktorý je navrhnutý pre intenzívne nasadenie. Jeho najväčšou prednosťou je kombinácia výkonu a efektivity. Rýchlosť zdvihu až 1,5 m/s bez nákladu patrí medzi najvyššie v triede, zatiaľ čo lítium-iónová technológia zabezpečuje rýchle nabíjanie a vysokú dostupnosť. Kompaktný dizajn zároveň umožňuje lepšie využitie skladového priestoru, čo je v dnešných logistických centrách kľúčové.
FalcOn: Elektrická odpoveď na ťažké podmienky
Veľkú pozornosť vzbudil aj koncept FalcOn, ktorý posúva hranice elektrických vozíkov v segmente ťažkých prevádzok. Bol navrhnutý tak, aby zvládol manipuláciu s ťažkými nákladmi, prácu na rampách aj náročné vonkajšie podmienky. Práve tu doteraz dominovali spaľovacie motory. FalcOn však ukazuje, že elektrické riešenia už dnes dokážu tieto výzvy zvládnuť - a pritom ponúkajú nižšie náklady na údržbu, vyššiu energetickú efektivitu a ekologickejšiu prevádzku.
Robot EAC 212a: Inteligentný pomocník do skladu
Dôležitou súčasťou prezentácie bol aj autonómny mobilný robot EAC 212a, ktorý predstavuje ďalší krok smerom k inteligentnej automatizácii. Robot dokáže automaticky manipulovať s paletami aj klietkovými boxmi, pričom zvláda výšku až 1 200 mm. Vďaka AI riadenému 3D rozpoznávaniu paliet pracuje spoľahlivo aj v zmiešaných prevádzkach, kde sa pohybujú ľudia aj iné vozíky. Jeho navigácia nevyžaduje zásahy do infraštruktúry, čo výrazne zjednodušuje jeho nasadenie. Zároveň spĺňa vysoké bezpečnostné štandardy, čím chráni pracovníkov aj tovar.
Smer je jasný
Jungheinrich na LogiMAT 2026 ukázal, že budúcnosť intralogistiky už nie je len o jednotlivých vozíkoch. Kľúčom je prepojený systém, ktorý dokáže reagovať na meniace sa podmienky trhu.
Firmy dnes potrebujú riešenia, ktoré sú flexibilné, škálovateľné a pripravené na budúcnosť. A práve týmto smerom sa intralogistika posúva - od izolovaných technológií k inteligentným, prepojeným riešeniam, ktoré rastú spolu s biznisom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jungheinrich na LogiMAT 2026: Intralogistika, ktorá sa prispôsobí vám – nie naopak © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: intralogistika LogiMAT PR sklad
