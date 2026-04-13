13. apríla 2026

Fico ďakuje Orbánovi a je pripravený na spoluprácu s Magyarom, k výsledkom volieb sa vyjadril aj Pellegrini


Tagy: Maďarský premiér Parlamentné voľby v Maďarsku Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Voľby v Maďarsku

Slovenský premiér Robert Fico zablahoželal víťazovi parlamentných volieb v Maďarsku Péterovi Magyarovi a vyjadril pripravenosť na ...



hungary_slovakia_30801 676x451 13.4.2026 (SITA.sk) - Slovenský premiér Robert Fico zablahoželal víťazovi parlamentných volieb v Maďarsku Péterovi Magyarovi a vyjadril pripravenosť na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom. Uviedol, že s plným rešpektom berie na vedomie rozhodnutie maďarských občanov a zdôraznil, že ciele slovenskej vlády zostávajú nemenné.

Spoločné záujmy



Slovensko má podľa slov premiéra Fica dlhodobý záujem na budovaní priateľských a vzájomne výhodných vzťahov s Maďarskom, ako aj na zachovaní nadštandardného postavenia národnostných menšín žijúcich na území oboch krajín. „Slovenská vláda si želá oživenie formátu V4,” pripomenul tiež.

Zároveň zdôraznil potrebu spoločného postupu Slovenska a Maďarska pri ochrane energetických záujmov. „Verím, že naďalej existuje eminentný záujem Slovenska a Maďarska, ale aj celej strednej Európy na opätovnom obnovení prevádzky ropovodu Družba,” doplnil Fico.
 
Kvalitné vzťahy


V samostatnom statuse na sociálnej sieti sa Robert Fico poďakoval odchádzajúcemu predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi za doterajšie roky „vynikajúcej spolupráce”.

V atmosfére vzájomného rešpektu sme investovali obrovské množstvo energie do kvalitných slovensko-maďarských vzťahov, ktoré nikdy nemali takú vysokú úroveň ako v tomto období. Jeho ťah na bránu, pokiaľ ide o ochranu suverenity a národných záujmov, bol a vždy bude pre mňa veľkým príkladom,” uviedol Fico.
 
Prezident Peter Pellegrini verí, že vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom si udržia vysokú úroveň, ktorú mali v posledných rokoch. Hlava štátu to uviedla v stanovisku k výsledkom nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku.

Ľud Maďarska rozhodol v demokratických voľbách o zložení svojho parlamentu,” skonštatoval a dodal, že verí, že slovensko-maďarské vzťahy budú naďalej založené na vzájomnej úcte, spolupráci, spoločnom členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, a tiež dobrom susedstve a priateľstve.
 
Tagy: Maďarský premiér Parlamentné voľby v Maďarsku Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Voľby v Maďarsku
