Pondelok 13.4.2026
Meniny má Aleš
13. apríla 2026
Fico ďakuje Orbánovi a je pripravený na spoluprácu s Magyarom, k výsledkom volieb sa vyjadril aj Pellegrini
Tagy: Maďarský premiér Parlamentné voľby v Maďarsku Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Voľby v Maďarsku
Slovenský premiér Robert Fico zablahoželal víťazovi parlamentných volieb v Maďarsku Péterovi Magyarovi a vyjadril pripravenosť na ...
13.4.2026 (SITA.sk) - Slovenský premiér Robert Fico zablahoželal víťazovi parlamentných volieb v Maďarsku Péterovi Magyarovi a vyjadril pripravenosť na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom. Uviedol, že s plným rešpektom berie na vedomie rozhodnutie maďarských občanov a zdôraznil, že ciele slovenskej vlády zostávajú nemenné.
Slovensko má podľa slov premiéra Fica dlhodobý záujem na budovaní priateľských a vzájomne výhodných vzťahov s Maďarskom, ako aj na zachovaní nadštandardného postavenia národnostných menšín žijúcich na území oboch krajín. „Slovenská vláda si želá oživenie formátu V4,” pripomenul tiež.
Zároveň zdôraznil potrebu spoločného postupu Slovenska a Maďarska pri ochrane energetických záujmov. „Verím, že naďalej existuje eminentný záujem Slovenska a Maďarska, ale aj celej strednej Európy na opätovnom obnovení prevádzky ropovodu Družba,” doplnil Fico.
V samostatnom statuse na sociálnej sieti sa Robert Fico poďakoval odchádzajúcemu predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi za doterajšie roky „vynikajúcej spolupráce”.
„V atmosfére vzájomného rešpektu sme investovali obrovské množstvo energie do kvalitných slovensko-maďarských vzťahov, ktoré nikdy nemali takú vysokú úroveň ako v tomto období. Jeho ťah na bránu, pokiaľ ide o ochranu suverenity a národných záujmov, bol a vždy bude pre mňa veľkým príkladom,” uviedol Fico.
Prezident Peter Pellegrini verí, že vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom si udržia vysokú úroveň, ktorú mali v posledných rokoch. Hlava štátu to uviedla v stanovisku k výsledkom nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku.
„Ľud Maďarska rozhodol v demokratických voľbách o zložení svojho parlamentu,” skonštatoval a dodal, že verí, že slovensko-maďarské vzťahy budú naďalej založené na vzájomnej úcte, spolupráci, spoločnom členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, a tiež dobrom susedstve a priateľstve.
Zdroj: SITA.sk - Fico ďakuje Orbánovi a je pripravený na spoluprácu s Magyarom, k výsledkom volieb sa vyjadril aj Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločné záujmy
Zároveň zdôraznil potrebu spoločného postupu Slovenska a Maďarska pri ochrane energetických záujmov. „Verím, že naďalej existuje eminentný záujem Slovenska a Maďarska, ale aj celej strednej Európy na opätovnom obnovení prevádzky ropovodu Družba,” doplnil Fico.
Kvalitné vzťahy
V samostatnom statuse na sociálnej sieti sa Robert Fico poďakoval odchádzajúcemu predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi za doterajšie roky „vynikajúcej spolupráce”.
„V atmosfére vzájomného rešpektu sme investovali obrovské množstvo energie do kvalitných slovensko-maďarských vzťahov, ktoré nikdy nemali takú vysokú úroveň ako v tomto období. Jeho ťah na bránu, pokiaľ ide o ochranu suverenity a národných záujmov, bol a vždy bude pre mňa veľkým príkladom,” uviedol Fico.
Prezident Peter Pellegrini verí, že vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom si udržia vysokú úroveň, ktorú mali v posledných rokoch. Hlava štátu to uviedla v stanovisku k výsledkom nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku.
„Ľud Maďarska rozhodol v demokratických voľbách o zložení svojho parlamentu,” skonštatoval a dodal, že verí, že slovensko-maďarské vzťahy budú naďalej založené na vzájomnej úcte, spolupráci, spoločnom členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, a tiež dobrom susedstve a priateľstve.
Zdroj: SITA.sk - Fico ďakuje Orbánovi a je pripravený na spoluprácu s Magyarom, k výsledkom volieb sa vyjadril aj Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarský premiér Parlamentné voľby v Maďarsku Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Voľby v Maďarsku
