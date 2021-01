Južné Tirolsko v Taliansku sa vzoprelo Rímu a odmieta uplatňovať čiastočný lockdown

Na odpoveď Ríma nečaká

Zarátali testy na protilátky

17.1.2021 (Webnoviny.sk) - Taliansky autonómny región Južné Tirolsko, v ktorom žije nemecká menšina, ignoruje rozhodnutie Ríma o tom, že v oblasti sa od nedele má uplatňovať čiastočný lockdown. Guvernér Južného Tirolska Arno Kompatscher uviedol, že označenie regiónu za červenú zónu ho prekvapilo.Podal preto sťažnosť ministrovi zdravotníctva a spor predložil technickému výboru v Ríme. Nečaká však na odpoveď a ponechal všetky obchody otvorené a reštauráciám dovolil obsluhovať hostí do 22:00."Nejde o politickú otázku, je to technická vec. Máme k dispozícii oveľa viac lôžok, vari sa toto nevzalo do úvahy," vyjadril sa Kompatscher pre taliansku štátnu televíziu RAI.Zdravotnícki predstavitelia Južného Tirolska argumentujú, že štatisticky vysoké percento pozitívnych prípadov je výsledkom dodatočného skríningu pomocou testov na protilátky.Technický výbor v Ríme pritom podľa nich nevzal do úvahy ani klesajúce tempo šírenia nákazy.V Južnom Tirolsku, ktoré má 520-tisíc obyvateľov, bolo zistených takmer 33-tisíc prípadov infekcie koronavírusom a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo viac ako 800 ľudí.