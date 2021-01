Prezidentka Čaputová kritizuje vládu aj spor Matoviča so Sulíkom, lockdown prišiel neskoro

Množstvo ľudí pod stresom a tlakom

Mrazivé vyhlásenie Matoviča

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová nevidí posun v riadení koronakrízy zo strany vlády. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podľa nej prišiel januárový lockdown neskoro, pričom odborníci upozorňovali na potrebu skoršieho lockdownu.„Teraz sa znovu hovorí o celoplošnom testovaní. V pondelok je ohlásené, v utorok je informácia, že nie je dostatok testov, v stredu sa vyjadria koaliční lídri, že ho celkom nepodporujú. Chcem tým povedať, že množstvo ľudí, ktorí by mali takúto akciu realizovať, sa dostáva do stresu a pod tlak,“ povedala Čaputová.Okrem pragmatických krokov by prezidentka privítala aj predvídateľnosť krokov vlády.Míňať v súčasnej situácii energiu na osobné konflikty v rámci vládnej koalície nie je namieste. Hlava štátu tak reagovala na konflikty medzi predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS).„Situácia je objektívne nesmierne vážna. Míňať energiu na osobné konflikty je teraz absolútne nemiestne. Keď si predstavím, že večer pozerajú televízne noviny alebo sú pri internete bežní ľudia, ktorí sú už niekoľko týždňov zavretí doma, sú zneistení, možno prišli o prácu či člena rodiny a pozerajú na to, ako vláda rieši vnútorný konflikt, musí to byť frustrujúce,“ povedala Čaputová.Hlava štátu si nemyslí, že súčasná vláda je zodpovedná za 4 300 úmrtí, ako vyčítal Matovič Sulíkovi. Premiér by podľa nej mal pri svojich výrokoch myslieť na to, ako sa môžu cítiť pozostalí po obetiach ochorenia COVID-19. Matovič by sa podľa nej mal snažiť buď spor so Sulíkom vyriešiť, alebo v prípade, ak už v neho nemá dôveru, odvolať Sulíka z postu ministra hospodárstva. „Bolo to mrazivé. Ak premiér stojí pred tabuľou kde tvrdí, že jeho minister, teda člen vlády, na ktorej stojí, spôsobil 4 300 zbytočných úmrtí, je to priznanie v priamom prenose a veľmi závažné tvrdenie. Takéto tvrdenie treba rýchlo sebareflektovať alebo ho treba vysvetliť a dementovať,“ dodala Čaputová.