Vláda rozhodla: Lockdown sa spojí s jednorazovým celoslovenským testovaním. Zákaz vychádzania sa predlžuje do 7. februára.

Zákaz vychádzania bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním. Po mimoriadnom nedeľňajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), zároveň oznámil, že skríning by mal byť základom pre ďalšie cielené testovanie v jednotlivých okresoch.



Slováci sa pretestujú na ochorenie COVID-19 v kontinuálnom testovaní, ktoré sa začne 18. januára a skončí sa 26. januára. Občania môžu využiť rôzne možnosti toho, kde sa nechajú otestovať. Na tlačovej konferencii o tom v nedeľu informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Prvé kolo masívneho testovania nazýva premiér Igor Matovič skríningom, ktorý by mal pokračovať testovaním dovtedy, kým sa situácia v regióne nedostane pod kontrolu. Tvrdí, že uznesenie vlády podporili všetci členovia vlády, okrem líderky Za ľudí Veroniky Remišovej.

Vláda sa rozhodla pre kontinuálne pretestovanie, ktoré sa začne už zajtra a potrvá do 26. januára. Občania sa môžu ísť otestovať v mobilných odberových miestach, samosprávy dostanú podporu, aby začali zväčšovať kapacity. Zákaz vychádzania sa predlžuje do 7. februára.

Od 27. januára bude pre cestu do práce potrebné preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom.

Testom sa bude treba preukázať aj pri ceste do prírody, avšak to platí len pre ľudí od 15 do 65 rokov.

Ľudia budú mať deväť dní na to, aby sa nechali otestovať, zdôraznil minister práce Milan Krajniak. Občania sa pritom môžu otestovať v bežnom mobilnom odberovom mieste, ale aj u zamestnávateľa. „Verím, že na Veľkú noc budeme môcť stráviť čas s blízkymi tak, ako sme to už rok nezažili,“ tvrdí Krajniak.

Lockdown postupne zaberá a čísla mierne klesajú, tvrdí minister zdravotníctva Marek Krajčí. Podľa neho môžeme postupne uvažovať nad tým, čo sa bude otvárať. Aj napriek tomu by nás však podľa Krajčího čakali ešte týždne prísnych obmedzení. Vďaka testovaniu by sa mohli opatrenia uvoľňovať skôr.

Minister zdravotníctva Krajčí 29. januára, v piatok, oznámi, aká situácia je na Slovensku po testovaní. Krajina by sa mala rozdeliť na 37 „horších“ a 36 „lepších“ okresov. V tých horších okresoch sa celoplošný skríning zopakuje. Obyvatelia týchto okresov sa budú musieť preukázať novým testom, aby získali výnimku zo zákazu vychádzania.

Marek Krajčí pripúšťa, že situácia sa môže zlepšiť aj od 1. februára a vtedy by sa mohol covid automat dostať do bordovej fázy. Ak by to tak bolo, otvárať by sa mohli aj niektoré ročníky škôl.