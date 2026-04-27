Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
Kampaň Každodenní šampióni pomohla mladým športovcom: Vyzbieralo sa viac ako 21 000 EUR
Tagy: PR
Dobročinná kampaň spoločnosti Procter & Gamble úspešne ukončila svoj aktuálny ročník. Dobročinná kampaň spoločnosti Procter & Gamble, zameraná na podporu mladých športových ...
27.4.2026 (SITA.sk) - Dobročinná kampaň spoločnosti Procter & Gamble úspešne ukončila svoj aktuálny ročník.
Dobročinná kampaň spoločnosti Procter & Gamble, zameraná na podporu mladých športových talentov v nepriaznivej finančnej situácii, úspešne ukončila svoj aktuálny ročník. Vďaka rekordnému zapojeniu predajcov a slovenských spotrebiteľov sa podarilo vyzbierať sumu 21 079 EUR.
Spoločnosť Procter & Gamble tento rok odštartovala s jednou zo svojich najväčších charitatívnych kampaní na Slovensku. Kampaň Každodenní šampióni prebiehala od 1. januára do 28. februára 2026. Ambasádorom a hlasom bol významný slovenský hokejista a jeden z našich najúspešnejších športovcov, bývalý hráč NHL a hokejový obranca Boris Valábik.
"Z vlastnej skúsenosti viem, aká finančne náročná je podpora nádejných športovcov. Je mi ľúto, ak niektoré deti musia skončiť len kvôli peniazom. Som preto veľmi hrdý na výslednú sumu, ktorú sme spoločne vyzbierali, a verím, že pre mnohých malých šampiónov to bude ten správny impulz zostať v hre," zhodnotil Valábik.
Spoločnosť Procter & Gamble, ktorá dlhodobo podporuje športovcov nie len vo svete, ale aj na Slovensku, v tomto prípade využila silu značiek ako Ariel, Pampers a Gillette na podporu budúcich šampiónov, najmä tých, ktorí čelia finančným prekážkam. Veríme, že každé dieťa si zaslúži šancu hrať a súťažiť. Spoločnosť sa pri tejto kampani spojila s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru, ktorá následne prerozdelí vyzbieranú sumu 21 079 EUR na podporu mladých športovcov a umožní deťom a mládeži pokračovať v športových aktivitách a rozvíjať ich talent.
"Nadácia SOŠV prostredníctvom grantového projektu Ukáž sa! podporila za 10 rokov mladé talenty vo výške viac ako 400-tisíc eur. Stovky detí tak mohli pokračovať v športovej kariére. V jubilejnom 10. ročníku grantového programu pre mladé športové talenty Ukáž sa! je ambasádorkou šprintérka Viktória Forster. Aj ona v minulosti dostala podporu cez grant a aj vďaka nemu sa dostala na olympijské hry 2024 do Paríža. Vďaka spolupráci s Procter&Gamble môžeme podporiť ďalšie deti a mladých športovcov, aby sa ďalej mohli pripravovať a snívať svoje veľké športové a olympijské sny," povedal Dušan Guľáš, predseda správnej rady Nadácie SOŠV.
Kampaň Každodenní šampióni sa môže pochváliť úspechom, aj vďaka rekordnému počtom zapojených predajcov Billa, Alza.sk, dm drogerie markt s.r.o., Kaufland, Nay, Notino a Tesco. Ďakujeme tiež spotrebiteľom, ktorí projekt podporili nákupom produktov značiek ako Always, Ambi Pur, Ariel, Aussie, Blend-a-med, Blend-a-dent, Braun, Discreet, Gillette, Gillette Venus, Head & Shoulders, Herbal Essences, Jar, Lenor, Mr. Propper, Naturella, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Swiffer alebo Tampax.
"Vyzbieraná suma 21 079 EUR potvrdzuje, že Slovákom nie je ľahostajná budúcnosť našej mládeže. Tieto prostriedky pomôžu deťom zostať aktívnymi, zúčastňovať sa tréningových táborov a plniť si svoje sny," uviedla Elena Lifanteva, marketingová manažerka Procter&Gamble.
Spoločnosť Procter & Gamble s kampaňou Každodenní šampióni využila silu značiek ako Ariel, Pampers a Gillette na podporu budúcich šampiónov, najmä tých, ktorí čelia finančným prekážkam. Veríme, že každé dieťa si zaslúži šancu hrať a súťažiť.
Viac informácií o projekte na www.mujsvet-pg.cz/Kazdodenni-sampioni-sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kampaň Každodenní šampióni pomohla mladým športovcom: Vyzbieralo sa viac ako 21 000 EUR © SITA Všetky práva vyhradené.
Dobročinná kampaň spoločnosti Procter & Gamble, zameraná na podporu mladých športových talentov v nepriaznivej finančnej situácii, úspešne ukončila svoj aktuálny ročník. Vďaka rekordnému zapojeniu predajcov a slovenských spotrebiteľov sa podarilo vyzbierať sumu 21 079 EUR.
Spoločnosť Procter & Gamble tento rok odštartovala s jednou zo svojich najväčších charitatívnych kampaní na Slovensku. Kampaň Každodenní šampióni prebiehala od 1. januára do 28. februára 2026. Ambasádorom a hlasom bol významný slovenský hokejista a jeden z našich najúspešnejších športovcov, bývalý hráč NHL a hokejový obranca Boris Valábik.
"Z vlastnej skúsenosti viem, aká finančne náročná je podpora nádejných športovcov. Je mi ľúto, ak niektoré deti musia skončiť len kvôli peniazom. Som preto veľmi hrdý na výslednú sumu, ktorú sme spoločne vyzbierali, a verím, že pre mnohých malých šampiónov to bude ten správny impulz zostať v hre," zhodnotil Valábik.
Spoločnosť Procter & Gamble, ktorá dlhodobo podporuje športovcov nie len vo svete, ale aj na Slovensku, v tomto prípade využila silu značiek ako Ariel, Pampers a Gillette na podporu budúcich šampiónov, najmä tých, ktorí čelia finančným prekážkam. Veríme, že každé dieťa si zaslúži šancu hrať a súťažiť. Spoločnosť sa pri tejto kampani spojila s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru, ktorá následne prerozdelí vyzbieranú sumu 21 079 EUR na podporu mladých športovcov a umožní deťom a mládeži pokračovať v športových aktivitách a rozvíjať ich talent.
"Nadácia SOŠV prostredníctvom grantového projektu Ukáž sa! podporila za 10 rokov mladé talenty vo výške viac ako 400-tisíc eur. Stovky detí tak mohli pokračovať v športovej kariére. V jubilejnom 10. ročníku grantového programu pre mladé športové talenty Ukáž sa! je ambasádorkou šprintérka Viktória Forster. Aj ona v minulosti dostala podporu cez grant a aj vďaka nemu sa dostala na olympijské hry 2024 do Paríža. Vďaka spolupráci s Procter&Gamble môžeme podporiť ďalšie deti a mladých športovcov, aby sa ďalej mohli pripravovať a snívať svoje veľké športové a olympijské sny," povedal Dušan Guľáš, predseda správnej rady Nadácie SOŠV.
Rekordná podpora predajcov aj verejnosti
Kampaň Každodenní šampióni sa môže pochváliť úspechom, aj vďaka rekordnému počtom zapojených predajcov Billa, Alza.sk, dm drogerie markt s.r.o., Kaufland, Nay, Notino a Tesco. Ďakujeme tiež spotrebiteľom, ktorí projekt podporili nákupom produktov značiek ako Always, Ambi Pur, Ariel, Aussie, Blend-a-med, Blend-a-dent, Braun, Discreet, Gillette, Gillette Venus, Head & Shoulders, Herbal Essences, Jar, Lenor, Mr. Propper, Naturella, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Swiffer alebo Tampax.
"Vyzbieraná suma 21 079 EUR potvrdzuje, že Slovákom nie je ľahostajná budúcnosť našej mládeže. Tieto prostriedky pomôžu deťom zostať aktívnymi, zúčastňovať sa tréningových táborov a plniť si svoje sny," uviedla Elena Lifanteva, marketingová manažerka Procter&Gamble.
Spoločnosť Procter & Gamble s kampaňou Každodenní šampióni využila silu značiek ako Ariel, Pampers a Gillette na podporu budúcich šampiónov, najmä tých, ktorí čelia finančným prekážkam. Veríme, že každé dieťa si zaslúži šancu hrať a súťažiť.
Viac informácií o projekte na www.mujsvet-pg.cz/Kazdodenni-sampioni-sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kampaň Každodenní šampióni pomohla mladým športovcom: Vyzbieralo sa viac ako 21 000 EUR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
