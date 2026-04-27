27. apríla 2026

Matka nútila vlastnú dcéru k prostitúcii, hrozí jej väzenie na 12 rokov


Polícia zistila, že dievča narodené v roku 2011 bolo v Trebišove nútené ponúkať sexuálne služby za finančnú odmenu 20 až 30 eur. Matka nútila vlastnú dcéru k



27.4.2026 (SITA.sk) - Polícia zistila, že dievča narodené v roku 2011 bolo v Trebišove nútené ponúkať sexuálne služby za finančnú odmenu 20 až 30 eur.


Matka nútila vlastnú dcéru k prostitúcii, teraz jej hrozí väzenie na 12 rokov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová. Ako priblížila, vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie ÚBOK vzniesol 20. apríla 33-ročnej žene obvinenie vo veci obchodovania s ľuďmi.

Vzneseniu obvinenia prechádzala operarívno-pátracia činnosť a následne vyšetrovanie. Na základe neho polícia zistila, že dievča narodené v roku 2011 bolo v Trebišove nútené ponúkať sexuálne služby za finančnú odmenu 20 až 30 eur, a to približne od septembra 2024 do septembra 2025.

Policajti zistili, že o tejto činnosti mala vedomie matka maloletej, ktorá ju k tomu dokonca nútila. "K donucovaniu malo dochádzať pod hrozbou násilia, ako aj za použitia fyzického násilia. Zároveň mala využívať zraniteľné postavenie maloletého dieťaťa a finančné prostriedky získané touto činnosťou si ponechávať pre vlastnú potrebu," priblížila polícia.

Vyšetrovanie tohto prípadu aj naďalej pokračuje. Ak 33-ročnej žene dokážu vinu, hrozí jej trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.


Zdroj: SITA.sk - Matka nútila vlastnú dcéru k prostitúcii, hrozí jej väzenie na 12 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

