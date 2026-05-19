Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Preteky Formuly 1 využijú na štrajk. Striptérky nebudú pracovať v jednu z najrušnejších nocí roka – FOTO
Ich hlavnou požiadavkou je zrušenie "barového poplatku", ktorý musia striptérky platiť za vystupovanie v kluboch. Striptérky z kanadského Montrealu plánujú štrajk počas Veľkej ceny Kanady. Cieľ je ...
19.5.2026 (SITA.sk) - Ich hlavnou požiadavkou je zrušenie "barového poplatku", ktorý musia striptérky platiť za vystupovanie v kluboch.
Striptérky z kanadského Montrealu plánujú štrajk počas Veľkej ceny Kanady. Cieľ je jasný - nepracovať v jednu z najrušnejších nocí roka v mestských striptízových kluboch, a tak sa priblížiť k cieľu, ktorým sú plné pracovné práva.
Autonómny výbor pre sexuálnu prácu (SWAC) vyhlásil štrajk na sobotu 23. mája, v predvečer piatych pretekov v kalendári Formuly 1, ako súčasť kampane za dosiahnutie uznania ako zamestnancov s pridruženými právami.
Ich hlavnou požiadavkou je zrušenie "barového poplatku", ktorý musia striptérky platiť za vystupovanie v kluboch, ale zároveň požadujú bezpečné a hygienické pracovné podmienky, ako aj ukončenie diskriminácie pri prijímaní do zamestnania.
"Ako striptérky sme považované za nezávislých dodávateľov, čo znamená, že na papieri sa s nami zaobchádza rovnako ako napríklad s nezávislým inštalatérom, ktorého by ste si najali na opravy v dome," uviedol SWAC vo vyhlásení.
"Nezávislý inštalatér nie je zodpovedný nikomu inému ako sebe, zatiaľ čo nezávislá striptérka je zodpovedná vedeniu klubu, a to na úkor svojej práce," píše sa tam ďalej.
SWAC uviedol, že víkend Veľkej ceny Kanady bol zámerne vybraný na štrajk. "Kluby sú najrušnejšie, čo z neho robí najlukratívnejšie obdobie roka pre nášho šéfa."
Majú tak šancu ohroziť príjmy a ovplyvniť zainteresovaných, "keď to najviac bolí". "Napriek tomu, že vedenie zarába viac peňazí, musia tanečnice znášať vo všeobecnosti horšie pracovné podmienky," doplnil SWAC vo vyjadrení.
Zdroj: SITA.sk - Preteky Formuly 1 využijú na štrajk. Striptérky nebudú pracovať v jednu z najrušnejších nocí roka – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
