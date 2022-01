Katka Knechtová nemá pre rok 2022 veľké plány

Speváčka a skladateľka Katka Knechtová potešila fanúšikov v lete minulého roka novou piesňou Rezonancia. Známa Prešovčanka sa stále drží v rebríčku úspešnosti slovenskej hudobnej scény na popredných miestach. Je rada, že uplynulý rok 2021 už je za nami.





„Nebudem klamať, nebol to pre mňa dobrý rok, nebol veľmi pozitívny. Riešila som veľa zdravotných problémov, práca bola viac-menej zastavená, až na nejaké koncerty v lete v Čechách. Celá situácia spoločenská, politická, medziľudské vzťahy boli také, aké boli, čo človeku dávalo zabrať. Myslím, že z toho hľadiska to bol veľmi náročný rok. Čo považujem za pozitívne, že som sa zo zdravotných problémov vyhrabala, že mám okolo seba ľudí, ktorí sú zdraví, že v mojej rodine neboli zdravotné problémy, nedajbože nejaké úmrtia. Celkom sa mi podaril dobrý song Rezonancia, ktorý sa v lete hrával, aj že sme odohrali aspoň zopár koncertov a že som neklesla na duchu a neupadla do depresie a letargie. To je najpozitívnejšie,“ uviedla pre TASR ku skončenému roku 2021 Knechtová.K novému roku doplnila: „Nemám v pláne tlačiť na pílu, nebodaj štrukturálne plánovať, pretože v tejto dobe sa to nedá. Mám hlavne cestovateľské plány, chcem odísť niekam ďalej a vyčistiť si hlavu. Pracujem na nových pesničkách, snažím sa učiť nové veci a robiť veci, ktoré mi robia radosť. To je zatiaľ všetko, čo by som k plánom a aktivitám na rok 2022 mohla povedať.“