Video: Katarína Knechtová s kapelou Nebe nahrali dueto Planý poplach

Speváčka Katarína Knechtová prichádza s novým duetom, ktorý nahrala u našich západných susedov s kapelou Nebe. K novinke s názvom Planý poplach vznikol aj videoklip. Zábery v klipe sú z paluby vládneho špeciálu prezidenta Václava Havla z roku 1998. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.





„Keď mi Petr poslal pieseň, hneď som vedela, že do toho chcem ísť. Už dávno sa mi nestalo, že by som počula tak dobre zloženú pieseň s takou symbiózou hudby a textu. Ďalšou vecou, ktorá ma prekvapila, bolo, ako spolu chlapci z kapely držia pri sebe, vedia, čo chcú, a idú si za tým. Veľmi im držím palce,“ hovorí o spolupráci Knechtová.K novinke vznikol aj zaujímavý videoklip. Jeho dej sa odohráva na prázdnom letisku v Mošnove a v Leteckom múzeu v Kunoviciach. Klip je plný osobitej tiesne z nezvyčajne opustených priestorov letiska a monumentálnych parkovísk veľkých dopravných lietadiel. Veľká časť scén sa nakrúcala v interiéri a na krídlach lietadla Naganského expresu. Ide o bývalý vládny špeciál prezidenta Václava Havla, ktorým priletela výprava zo zlatého olympijského Nagana v roku 1998. Keď sa lietadlo malo ako majetok armády zošrotovať, vedúci múzea v Kunoviciach Martin Hrabec ho po všetkých byrokratických procesoch s partiou nadšencov postupne rozobral a previezol cez celú republiku. Po dvoch rokoch ho znova poskladal do pôvodnej podoby a dnes je exponátom v Leteckom múzeu v Kunoviciach.„V roku 1998 sme boli malí chlapci, ktorí prišpendlení k televíziám sledovali návrat hokejistov z olympiády. Hneď ako sa cesty Martina a naše stretli, okamžite sa nám prepojila symbolika tohto neuveriteľného príbehu s piesňou i osudom našej kapely. Bolo nám cťou tam stráviť čas. Na konci do toho lietadla nastupujeme a symbolicky odlietame niekam, snáď do lepších čias,“ konštatuje frontman kapely Petr Harazin.Česká indie-pop-rocková skupina Nebe vznikla v roku 2005 v meste Havířov. Tvorí ju frontman, spevák a sprievodný gitarista Petr Harazin, sólový gitarista Štěpán Petrů, pianista Tomáš Kuluris, basgitarista Vlastimil Škoda a bubeník Adam Matýsek. V roku 2012 debutovala s albumom Legosvět, za ktorý ju nominovali na cenu Český slávik v kategórii objav roka. V ďalších rokoch vydala kapela ďalšie dva albumy Než se rozední (2014) a Souřadnice (2017).