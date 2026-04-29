Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
Kaufland sa stal generálnym partnerom padelu, rozširuje tak podporu športu na Slovensku
Vo svete športu je padel fenoménom a svoju popularitu si získava aj u nás. Kaufland, ktorý sa stal jeho generálnym partnerom, sa tak zapojí do najdôležitejších aktivít od najvyššej ligy, cez ...
29.4.2026 (SITA.sk) - Vo svete športu je padel fenoménom a svoju popularitu si získava aj u nás.
Kaufland, ktorý sa stal jeho generálnym partnerom, sa tak zapojí do najdôležitejších aktivít od najvyššej ligy, cez reprezentáciu až po podporu mladých talentov.
Spoločnosť Kaufland, ktorá dlhodobo podporuje športové aktivity na Slovensku, sa okrem spolupráce so Slovenským zväzom ľadového hokeja presúva aj na kurty. Od 1. apríla 2026 sa stala generálnym partnerom padelu a svojou podporou mu prináša impulz pre ďalší rozvoj.
Padel je dynamický raketový šport kombinujúci prvky tenisu a squashu. Hrá sa vo štvorici na kurte so sklenenými stenami, ktoré sú súčasťou hry a robia z nej rýchlu a zábavnú aktivitu plnú nečakaných momentov. Práve pre jeho dostupnosť a hravosť si ho obľúbili milióny ľudí po celom svete, kde sa stal fenoménom a jeho popularita z roka na rok narastá.
"Padel v posledných rokoch výrazne rastie aj na Slovensku, kde ho už hrajú desaťtisíce ľudí. Je to skutočne šport 21. storočia, ktorý si u verejnosti prirodzene získava čoraz väčšiu obľúbenosť," hovorí Július Strapek, prezident Slovenskej padelovej asociácie. "Veľmi si vážime, že pri ňom bude stáť taký silný partner, akým je Kaufland. Táto spolupráca nám umožní rozvíjať padelovú komunitu, vytvárať vhodnejšie podmienky pre reprezentáciu a zároveň sa venovať výchove mladých talentov."
Minulý rok sa obchodný reťazec stal hlavným partnerom KAUFLAND PLAYOFF 1. Slovenskej padelovej ligy, ktorá odštartovala v decembri 2025 a potvrdila, že tento šport má silný potenciál osloviť širokú verejnosť. Nové partnerstvo tak prirodzene nadväzuje na doterajšiu spoluprácu a rozširuje ju naprieč celým prostredím slovenského padelu.
"Podpora športu je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti už takmer desať rokov, a to na profesionálnej aj voľnočasovej úrovni. Popri tradičných športových disciplínach sa sústreďujeme aj na tie, ktoré majú potenciál dynamicky rásť. Padel vnímame ako moderný šport, ktorý dokáže prirodzene prepojiť rôzne generácie, preto sme ho ako generálny partner začali podporovať aj na Slovensku," zdôrazňuje Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Obchodný reťazec sa tak zapojí do najdôležitejších aktivít slovenského padelu. Stal sa nielen generálnym partnerom najvyššej domácej súťaže-Slovenskej padelovej ligy, ale aj mužskej a ženskej reprezentácie. Je partnerom Národného padelového centra Aurial padel Bratislava, ktoré je najväčšou padelovou halou v strednej Európe. Jeho výnimočné zázemie poskytuje 12 kurtov na ploche viac ako 5-tisíc metrov štvorcových, a tak vytvára priestor pre profesionálov aj nadšencov, ktorí s hrou ešte len začínajú. Týmto partnerstvom Kaufland potvrdzuje svoju ambíciu rozvíjať športové komunity na Slovensku nielen pri tradičných športoch, ale aj pri voľnočasových disciplínach, ktoré si svoju popularitu ešte len budujú. Vidí v ňom potenciál aj z pohľadu jeho dlhodobej stratégie podpory športu, ktorú rozvíja od detí a mládeže až po dospelých.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland sa stal generálnym partnerom padelu, rozširuje tak podporu športu na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
