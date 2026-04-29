Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
29. apríla 2026
Súboj o Nitru? Gašpar nevylučuje kandidatúru proti Becíkovi
Súčasný župan Branislav Becík zatiaľ svoju kandidatúru v jesenných voľbách do orgánov samosprávnych krajov neoznámil. Podpredseda parlamentu Tibor ...
29.4.2026 (SITA.sk) - Súčasný župan Branislav Becík zatiaľ svoju kandidatúru v jesenných voľbách do orgánov samosprávnych krajov neoznámil.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) nevylučuje kandidatúru na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ako povedal v stredu na tlačovej besede, táto alternatíva tu je. Smer sa podľa neho v prvom rade pokúsi dohodnúť na spoločnom postupe so súčasným županom Branislavom Becíkom (Hlas).
„Pre nás je veľmi silný kandidát v Nitre na župana pán Becík. Máme záujem komunikovať a dohodnúť sa na spoločnom postupe. Samozrejme, nevylučujem, že pokiaľ sa s ním nedohodneme na spoločnom postupe, budem kandidovať ako protikandidát aj ja za stranu Smer,“ povedal Gašpar. Zároveň dodal, že je to predmetom koaličných rokovaní a konkrétne rozhodnutie zatiaľ nepadlo. „Nerád by som o tom špekuloval, keď na to príde reálne, tak sa o tom včas dozviete,“ dodal pred novinármi.
Súčasný župan Branislav Becík zatiaľ svoju kandidatúru v jesenných voľbách do orgánov samosprávnych krajov neoznámil. Kandidatúru už, naopak, potvrdil krajský poslanec a poradca primátora Nitry Henrich Varga. Je členom regionálnej strany Tím kraj Nitra a kandiduje s podporou strany Sloboda a Solidarita, ako aj mimoparlamentného Maďarského fóra, a OKS. Kandidatúru za hnutie Republika ohlásila aj Zuzana Uhríková, manželka predsedu hnutia Milana Uhríka.
Zdroj: SITA.sk - Súboj o Nitru? Gašpar nevylučuje kandidatúru proti Becíkovi © SITA Všetky práva vyhradené.
