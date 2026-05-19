Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Každé dieťa má právo na plnohodnotný život, uviedol Pellegrini na odovzdávaní cien Zlatý dáždnik – VIDEO, FOTO
Tagy: Deti Ocenenie Prezident SR Rodiny
19.5.2026 (SITA.sk) - Ocenenia sú určené inšpiratívnym deťom, rodinám a ľuďom, ktorí pomáhajú vytvárať podporujúce prostredie pre deti v náročných životných situáciách.
Každé dieťa má právo prežiť na Slovensku plnohodnotný život, vyrastať v bezpečnom prostredí, kde môže rozvíjať svoj talent a nájsť svoje miesto v živote. Pri odovzdávaní ocenení Zlatý dáždnik 2026 v pondelok podvečer v Banskej Bystrici to uviedol prezident Peter Pellegrini. Ocenenia sú určené inšpiratívnym deťom, rodinám a ľuďom, ktorí pomáhajú vytvárať podporujúce prostredie pre deti v náročných životných situáciách.
Prezident vo svojom príhovore ocenil ľudí, ktorí deťom poskytujú bezpečné rodinné zázemie. Zdôraznil, že mnohé deti čelia zložitému osudu, a práve preto je mimoriadne dôležité, aby našli podporu u ľudí ochotných podať im pomocnú ruku a vytvoriť im stabilné prostredie na rozvoj.
Hlava štátu zároveň vyzdvihla význam náhradných rodín a rodičov starajúcich sa o deti bez vlastného rodinného zázemia. „Pre tieto deti to už častokrát nie je náhradná rodina, ale ich vlastná rodina, inú ani nepoznajú,“ zdôraznil prezident.
Vo vystúpení ocenil aj jednorodičovské rodiny, ktoré napriek náročným podmienkam dokážu vytvárať deťom stabilný domov. Zároveň privítal novú kategóriu ocenení venovanú starým rodičom a upozornil na význam medzigeneračnej solidarity.
„V našej spoločnosti sme akoby prišli k stavu izolácie jednotlivých generácií, kedy sa nám stráca medzigeneračná solidarita. Bolo by veľmi zlé, ak by dnešné deti prišli o blízkosť starých rodičov, ich skúseností a životných príbehov,“ povedal Pellegrini.
Zároveň poďakoval komisárovi pre deti a organizátorom podujatia za ich dlhodobú prácu s mladými ľuďmi. Podľa jeho slov je dôležité, aby boli deti vnímané ako plnohodnotná súčasť spoločnosti a mali priestor vyjadrovať svoje názory a predstavy o budúcnosti krajiny.
Ocenenia Zlatý dáždnik zorganizoval Úrad komisára pre deti po tretí raz.
Zdroj: SITA.sk - Každé dieťa má právo na plnohodnotný život, uviedol Pellegrini na odovzdávaní cien Zlatý dáždnik – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
