Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Koniec bez veľkého triumfu? Kremeľ vraj chystá komunikačný plán pre „povojnové Rusko“ a nie je to príjemný scenár
Naznačil to aj samotný Vladimir Putin počas osláv 9. mája v Moskve, keď pripustil, že konflikt sa „blíži ku koncu“. Ruský Kremeľ podľa ...
19.5.2026 (SITA.sk) - Naznačil to aj samotný Vladimir Putin počas osláv 9. mája v Moskve, keď pripustil, že konflikt sa „blíži ku koncu".
Ruský Kremeľ podľa britského denníka The Telegraph začína pripravovať pôdu na moment, keď bude treba občanom vysvetliť nepríjemnú vec - vojna na Ukrajine sa môže skončiť bez veľkého triumfu, ktorý Moskva sľubovala.
Po viac ako štyroch rokoch bojov totiž Rusko nezískalo rozhodujúce víťazstvo, Kyjev nepadol a Západ sa namiesto ústupkov ešte viac zomkol okolo Ukrajiny. A práve to vytvára problém pre režim, ktorý celé roky staval svoju legitimitu na obraze sily a neporaziteľnosti.
Komunikačný plán pre „povojnové Rusko“
The Telegraph píše, že v zákulisí už vzniká komunikačný plán pre „povojnové Rusko“. Tím okolo Sergeja Kirijenka, jedného z kľúčových mužov Putinovej administratívy, má pripravovať naratív, ktorý umožní prezentovať výsledok vojny ako úspech - aj keby sa pôvodné ciele fakticky nenaplnili.
Naznačil to aj samotný Vladimir Putin počas osláv 9. mája v Moskve, keď pripustil, že konflikt sa „blíži ku koncu“. Symbolické bolo aj to, že tohtoročná vojenská prehliadka pôsobila opatrnejšie než po minulé roky. Dôvodom boli aj útoky ukrajinských dronov hlboko na ruskom území.
Problémom môžu byť vlastné nacionalistické kruhy
Najväčší problém však nemusí byť opozícia, ale vlastné nacionalistické kruhy. Časť radikálnych podporovateľov vojny totiž môže akýkoľvek kompromis alebo zmrazenie konfliktu vnímať ako zradu. Podľa The Telegraph už Kremeľ pripravuje aj spôsob, ako tieto hlasy „neutralizovať“ a udržať kontrolu nad verejnou náladou.
Inými slovami - Moskva možno pomaly pripravuje Rusov na to, že vojna sa neskončí veľkolepým víťazstvom, ale skôr vysvetľovaním, prečo aj neúplný výsledok treba považovať za úspech.
Zdroj: SITA.sk - Koniec bez veľkého triumfu? Kremeľ vraj chystá komunikačný plán pre „povojnové Rusko“ a nie je to príjemný scenár © SITA Všetky práva vyhradené.
