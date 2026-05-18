18. mája 2026

Kim Čong-un chce z hraníc s Južnou Kóreou urobiť „nedobytnú pevnosť“


Tagy: severokórejská propaganda severokórejské provokácie severokórejské vyhrážky severokórejské zbrane

Pchjongjang plánuje posilniť jednotky pri hraniciach so svojím južným susedom a modernizovať armádu podľa skúseností z vojny na Ukrajine.



18.5.2026 (SITA.sk) - Pchjongjang plánuje posilniť jednotky pri hraniciach so svojím južným susedom a modernizovať armádu podľa skúseností z vojny na Ukrajine.

Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval najvyšších armádnych predstaviteľov na posilnenie jednotiek pri hraniciach s Južnou Kóreou a premenu južnej hranice na „nedobytnú pevnosť“. Informovali o tom v pondelok severokórejské štátne médiá.


Kim podľa agentúry KCNA vystúpil v nedeľu na stretnutí s vrchnými vojenskými veliteľmi, ktorým oznámil, že krajina pripravuje „veľkú zmenu“ s cieľom odradiť od vojny.


Vyzval ich tiež, aby zmenili svoj „pohľad na úhlavného nepriateľa“, čo bolo zjavnou narážkou na Južnú Kóreu.



Skúsenosti z Ukrajiny


Vodca KĽDR podľa médií predstavil plány na „posilnenie prvolíniových a ďalších hlavných jednotiek po vojenskej a technickej stránke“ ako kľúčové opatrenie na „dôslednejšie odstrašenie vojny“.


Kim zároveň nariadil urýchliť modernizáciu armády a „nanovo definovať koncept operácií vo všetkých oblastiach“.


Analytici tvrdia, že severokórejské plány výrazne ovplyvnili skúsenosti z vojny na Ukrajine, kde Pchjongjang podporuje Rusko dodávkami vojakov a vojenského materiálu.



Ženský futbalový tím


Analytik Hong Min z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie uviedol, že severokórejské vedenie reaguje najmä na rozvoj dronovej vojny, presných útokov, elektronického boja a kybernetických operácií.


Vyhlásenia prichádzajú v období výrazného napätia medzi oboma Kóreami a po tom, čo Pchjongjang dlhodobo ignoruje ponuky Soulu na dialóg.


V rovnaký deň však do Južnej Kórey pricestoval severokórejský ženský futbalový tím, čo vyvolalo nádeje na mierne zlepšenie vzťahov po ôsmich rokoch.




Zdroj: SITA.sk - Kim Čong-un chce z hraníc s Južnou Kóreou urobiť „nedobytnú pevnosť“ © SITA Všetky práva vyhradené.

