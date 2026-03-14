 Šport

14. marca 2026

Róbert Lantoši už má po klubovej sezóne. České Budějovice vypadli v predkole play-off s Kometou Brno


ah2i4827 676x451 14.3.2026 (SITA.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Róbert Lantoši má v polovici marca koniec klubovej sezóny 2025/2026. Jeho tím Motor České Budějovice neuspel v predkole play-off českej extraligy, keď v sérii hranej na tri víťazstvá nestačil na Kometu Brno (1:3). Osud juhočeského mužstva spečatil piatkový štvrtý zápas, v ktorom doma prehralo 2:3 napriek jednému gólu Lantošiho.

Lantoši priznal sklamanie po vyradení


Tridsaťročný útočník po stretnutí priznal, že koniec sezóny mrzí nielen jeho, ale celý tím: „Toto nás napzaj mrzí,“ povedal Lantoši pre klubový web. Podľa jeho slov sa tím snažil využiť všetky šance, no efektivita v zakončení bola rozhodujúca. „Góly, to je asi tá najjednoduchšia odpoveď. Súper dokázal svoje šance premeniť a bol v koncovke efektívnejší ako my.“

Slovenský útočník zároveň pripomenul, že hoci Motor mal v zápase výraznejšiu aktivitu, šance sa nepodarilo premeniť. Počas série s Brnom podľa neho jeho tím dokázal ukázať charakter a bojovnosť, ale detaily a produktivita v zakončení rozhodli o konečnom výsledku. Lantoši hodnotí sériu ako veľmi vyrovnanú: "Určite to bola veľmi vyrovnaná séria. Dovolím si povedať, že sme asi boli aj lepším tímom. Na to sa ale nehrá."

Prvá sezóna v Motoru


Sezóna 2025/2026 bola pre Lantošiho prvou v drese Motoru a osobne ju hodnotí pozitívne. Celkovo si pripísal 47 kanadských bodov a podľa jeho slov sa v Českých Budějoviciach cítil dobre: „Čo sa týka Budějovíc, mám to tu naozaj veľmi rád, s manželkou sme si to tu veľmi obľúbili, sme teda radi, že tu budem pokračovať aj ďalej.“

Napriek ukončeniu klubovej sezóny si Róbert Lantoši ešte môže predĺžiť sezónu na medzinárodnej úrovni, ak ho tréner Vladimír Országh povolá do prípravy, resp. zaradí do záverečnej nominácie na majstrovstvá sveta.


Zdroj: SITA.sk - Róbert Lantoši už má po klubovej sezóne. České Budějovice vypadli v predkole play-off s Kometou Brno © SITA Všetky práva vyhradené.

