KINO NOVINKY TÝŽDŇA: John Wick 3: PARABELLUM a Brightburn

John Wick 3: PARABELLUM

Brightburn

Ugly Dolls

Daddy Cool

V tretej časti tejto adrenalínovej akčnej série má super zabijak John Wick (Keanu Reeves) k smrti tak blízko, ako nikdy predtým. Na jeho hlavu bola vypísaná odmena 14 miliónov dolárov, čo zmobilizovalo armádu lovcov odmien. Potom, ako zabije člena tajného medzinárodného združenia nájomných vrahov, je John Wick exkomunikovaný a stane sa z neho štvanec na úteku. Elitní zabijaci z celého sveta sledujú každý jeho krok a sú pripravení okamžite využiť aj to najmenšie zaváhanie.Nový horor pod producentskou záštitou Jamesa Gunna, režiséra Strážcov galaxie.Čo sa stane, keď dieťa z iného sveta pristane na Zemi, ale namiesto toho, aby sa stalo hrdinom, pretvorí svoje superschopnosti v zlovestné činy?Postavičky UglyDolls si žijú svoj bezstarostný život v mestečku Uglyville, kde je vítané všetko iné,zvláštne, a nikto nikoho neposudzuje podľa toho, ako vyzerá. Moxy však nie je spokojná, a preto nahovorí niekoľko svojich kamarátov, aby odišli z malého mesta a vydali sa hľadať „Veľký svet“, kde má každá hračka skutočného parťáka – ľudské dieťa. Objavia však niečo iné... Inštitút dokonalosti je zariadenie, v ktorom vychovávajú dokonalé hračky. Lenže vo väčšine prípadov je dokonalá iba fasáda, ktorá mnohých núti skrývať aj tie najmenšie chybičky krásy, ale vyhoveli prísnym kritériám. UglyDolls zrazu začínajú chápať, čo znamená byť odlišný, keď niekto túži byť milovaný. Nakoniec ale prídu na to, že nemusíte byť perfektní, aby ste boli úžasní, pretože najviac záleží na tom, kým naozaj ste.Daddy Cool, slávny hit Boney M, dal názov bláznivej komédii o štyridsiatnikovi, ktorý si doma založí materskú škôlku a vedie ju hlavne veľmi svojsky.Adriena odkopne jeho priateľka, pretože sa vôbec nespráva ako zrelý muž, ale skôr ako tínedžer. Bez zodpovednosti, bez ambícií, bez poriadnej práce, no i napriek tomu vždy v pohode. Keď sa spoznali, zábava bolo to najdôležitejšie. Časom ale všetci okolo dospeli… až na neho. Adrien zostal tvrdohlavým flákačom a teraz sa nestačí čudovať, keď naň ho jeho priateľka Maude srší hromy a blesky. Už by chcela mať rodinu, ale nejde mať deti s dieťaťom.