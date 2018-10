KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Princezná a dráčik a Prvý človek

Princezná a dráčik

Od tvorcov seriálu Máša a medveď. Keď sa princezná Barbara prechádza tajnými komnatami zámku, nájde čarovnú knihu. Začne v nej listovať a kniha ju prenesie do krajiny zázrakov, kde zažije neuveriteľné dobrodružstvá a stretne čarovné, rozprávkové bytosti. Barbara sa tu spriatelí s roztomilým dráčikom, s ktorým sa vyberú na dobrodružnú cestu – nájsť kúzelné zrkadlo.Keď sa 10-ročný Lewis (Owen Vaccaro) dozvie, že sa musí presťahovať k svojmu strýkovi, netuší aké magické dobrodružstvo ho čaká. Jeho novým domovom sa stane rozľahlé starodávne sídlo, v ktorom, ako čoskoro zistí, sa dejú veľmi čudné veci. Strýko (Jack Black) a jeho susedka (Cate Blanchett) sú totiž čarodejníci a už dlho sa snažia rozlúštiť tajomstvo strašidelných hodín, tikajúcich v stenách domu. Podarí sa im s Lewisovou pomocou hodiny zastaviť a odvrátiť tak apokalypsu, ktorú kedysi dávno naplánoval jeden zlý čarodejník?Jedno z najväčších dobrodružstiev v dejinách ľudstva. A film o ňom vznikol až po päťdesiatich rokoch. Dramatický príbeh letu Neila Armstronga na Mesiac mapuje oscarový režisér Damien Chazelle, ktorý na obežnú dráhu vyslal Ryana Goslinga.Niekoľko cudzincov sa stretne v zašlom hoteli s názvom El Royale. Nemajú nič spoločného okrem tajomstiev, ktoré každý z nich skrýva. A kedysi vychytený hotel má tiež vlastnú, veľmi temnú minulosť. Film Zlé časy v El Royale režíroval a scenár k nemu napísal Drew Goddard, ktorý stojí za filmami ako Marťan alebo Chata v horách. Pod jeho vedením vo filme excelujú herecké hviezdy ako Jeff Bridges, Chris Hemsworth alebo Dakota Johnson.Osamu je gastarbeiter, ktorý si privyrába kradnutím v obchodoch. Do remesla zasväcuje aj svojho syna. Obaja žijú v provizórnom dome na periférii a s ďalšími členmi domácnosti tvoria rodinu, na ktorej je toho zvláštneho oveľa viac než len spôsob obživy. Do rutiny krádeží zasiahne dievčatko, ktoré sa osamelo hrá v mraze na balkóne. Osamu sa rozhodne, že vziať si dieťa, ktoré rodičia zanedbávajú, nie je zločin. Jeho čin vedie k odhaleniu tajomstva vnútri rodiny zlodejov a spochybnenie toho, čo vlastne rozumieme pod pojmom rodina. Koreedov film je citlivou, vrstevnatou a rafinovanou drámou o bezpodmienečnej láske a dôstojnosti chudobných.Štyria priatelia sa vybrali proti prúdu amazónskych riek na neistú cestu. Prešli cez tajomné pohorie Sierra Maigualida, ktorým okrem indiánov ešte nikto neprešiel. Dostali sa tak do ich sveta. Do sveta založeného na úcte k vlastnému spoločenstvu. Vďaka spiritualite sú prepojení s okolitou prírodou. Veria, že poškodiť prales znamená poškodiť samých seba. Jedni z posledných prírodných indiánov na tejto planéte prijali odvážlivcov do svojej osady a umožnili im spoznať a autenticky zachytiť jednoduchosť ich bytia a priniesť tak dôležité poznanie.