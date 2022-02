Kauza vraždy Kuciaka sa opäť otvára, súd sa bude zaoberať aj správami Kočnera s Haščákom

Rozoberie sa komunikácia Kočnera a Zsuzsovej

28.2.2022 - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v pondelok začal opätovne prejednávať prípad úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z roku 2018. Dôvodom je, že Najvyšší súd SR (NS SR) v júni 2021 zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020 a vrátil konanie na prvostupňový súd, ktorý má opätovne prejednať obžalobu voči Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej.Predseda senátu NS SR Peter Paluda v rámci odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že prvostupňový súd pri oslobodení Kočnera a Zsuzsovej v časti týkajúcej sa vraždy Kuciaka konal predčasne. Niektoré navrhované dôkazy nevykonal a o iných ani nerozhodol.ŠTS by sa mal podľa verdiktu napríklad zaoberať správami obžalovaného Kočnera s Miroslavom Konôpkom alebo s Jaroslavom Haščákom , ktoré mali obsahovať vyjadrenia a vyhrážky na adresu Kuciaka.Tiež sa má v rámci dokazovania rozoberať časť komunikácie Kočnera so Zsuzsovou, ktorou sa pôvodne súd nezaoberal. Súd by mal takisto napríklad opätovne vypočuť členov komanda Petra Tótha , ktorí sledovali novinárov vrátane Kuciaka.Trestná vec vraždy novinára je tentokrát spojená s prípadom prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku , špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho . V tejto veci čelia obžalobe okrem Kočnera a Zsuzsovej aj Tomáš Szabó , Dušan Kr. a bosniansky občan Darko D.V senáte, ktorý pôvodne prejednával vraždu Kuciaka, sa zároveň zmenil jeden člen. Kočner ani Zsuzsová so zmenou nesúhlasili a požadujú opätovné vykonanie rozsiahleho dokazovania. Zároveň namietajú zaujatosť sudkyne Pamely Záleskej , keďže ako predsedníčka senátu schvaľovala dohodu o vine a treste so Zoltánom Andruskóom , ktorý v kauze priznal vinu a vystupuje ako svedok.V prípade vraždy investigatívneho novinára a jeho partnerky sú zatiaľ právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček , jeho komplic Tomáš Szabó a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. Andruskóvi, ktorý od svojho zadržania v septembri 2018 spolupracoval s vyšetrovateľmi, uložil ŠTS v Pezinku v decembri 2019 v rámci schvaľovania dohody o vine a treste 15 rokov väzenia.Marček, ktorý sa k zastreleniu Kuciaka a Kušnírovej priznal až neskôr, bol pôvodne súdený so zvyškom obžalovaných v procese, ktorý sa začal v januári 2020. Po tom, čo sa aj pred súdom priznal, a ten ho opakovane vypočul, bol vyčlenený na samostatné konanie. V apríli 2020 mu nakoniec ŠTS vymeral trest 23 rokov väzenia.Voči tomuto verdiktu sa odvolal prokurátor, ktorý v jeho prípade požadoval trest 25 rokov. NS SR odvolaniu prokurátora začiatkom decembra 2020 vyhovel. Szabó, ktorý svoju vinu celý čas popieral, bol za vinného uznaný v septembri 2020, pričom mu ŠTS uložil trest 25 rokov väzenia. Najvyšší súd toto rozhodnutie potvrdil v júni 2021.