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22. októbra 2026
Vlhová možno absolvuje až 22 pretekov. Ako si prenosy rozdelia známe slovenské televízie?
Už štvrtý rok za sebou si prenosy zo zjazdového lyžovania podelia televízne stanice JOJ Šport a STVR Šport. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní vstúpi počas víkendu v rakúskom Söldene do novej ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Už štvrtý rok za sebou si prenosy zo zjazdového lyžovania podelia televízne stanice JOJ Šport a STVR Šport.
Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní vstúpi počas víkendu v rakúskom Söldene do novej sezóny 2026/2027.
S ním prichádza aj očakávaný návrat slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej, ktorá chce po náročnom období opäť pravidelne súťažiť na najvyššej úrovni.
Tridsaťjedenročná Liptáčka má v pláne absolvovať všetky preteky slalomu a obrovského slalomu, v ktorom sa momentálne cíti lepšie. Kde bude možné v televízii sledovať Vlhovú v pretekoch o krištáľové glóbusy?
Už štvrtý rok po sebe si prenosy alpského lyžovania podelia JOJ a STVR. Úvodné obrovské slalomy žien a mužov v rakúskom Söldene budú môcť slovenskí diváci sledovať na STVR Šport. Prvé kolo sa začne o 10.00 h, druhé je naplánované na 13.00 h.
"STVR vlastní práva na rakúske podujatia, na jej obrazovke sa tak objavia aj priame prenosy z Gurglu, Dachsteinu a Flachau. Všetky ostatné preteky v priebehu sezóny odvysiela JOJ Šport. Jojka tak opäť vlastní vysielacie práva na väčšinu prenosov sezóny, vrátane najočakávanejších pretekov z pohľadu slovenských divákov v Jasnej. Alpské lyžovanie bude dostupné aj prostredníctvom streamovacej platformy JOJ play," informoval web mediaboom.sk.
Premiérovo sa Svetový pohár v alpskom lyžovaní predstaví v rakúskom Gosau v regióne Dachstein West. Nové dejisko nahrádza tradičný Lienz a koncom decembra privíta preteky žien v obrovskom slalome a slalome.
Podľa schváleného kalendára sa v rámci Svetového pohára počíta celkovo so 40 pretekmi žien, pričom Petra Vlhová by sa mohla predstaviť na 22 z nich. Naplánovaných je 10 slalomových pretekov a celkovo 12-krát sa bude súťažiť v obrovskom slalome.
Vrcholom zimy budú majstrovstvá sveta v Crans Montane vo Švajčiarsku, ktoré sú naplánované od 1. do 14. februára 2027. Práva na priame prenosy vlastní Joj Šport, pričom celkovo sa bude súťažiť v šiestich disciplínach, vrátane dvoch tímových súťaží.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová možno absolvuje až 22 pretekov. Ako si prenosy rozdelia známe slovenské televízie? © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní vstúpi počas víkendu v rakúskom Söldene do novej sezóny 2026/2027.
S ním prichádza aj očakávaný návrat slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej, ktorá chce po náročnom období opäť pravidelne súťažiť na najvyššej úrovni.
Slalom aj obrovský slalom
Tridsaťjedenročná Liptáčka má v pláne absolvovať všetky preteky slalomu a obrovského slalomu, v ktorom sa momentálne cíti lepšie. Kde bude možné v televízii sledovať Vlhovú v pretekoch o krištáľové glóbusy?
Už štvrtý rok po sebe si prenosy alpského lyžovania podelia JOJ a STVR. Úvodné obrovské slalomy žien a mužov v rakúskom Söldene budú môcť slovenskí diváci sledovať na STVR Šport. Prvé kolo sa začne o 10.00 h, druhé je naplánované na 13.00 h.
STVR naďalej z Rakúska
"STVR vlastní práva na rakúske podujatia, na jej obrazovke sa tak objavia aj priame prenosy z Gurglu, Dachsteinu a Flachau. Všetky ostatné preteky v priebehu sezóny odvysiela JOJ Šport. Jojka tak opäť vlastní vysielacie práva na väčšinu prenosov sezóny, vrátane najočakávanejších pretekov z pohľadu slovenských divákov v Jasnej. Alpské lyžovanie bude dostupné aj prostredníctvom streamovacej platformy JOJ play," informoval web mediaboom.sk.
Premiérovo sa Svetový pohár v alpskom lyžovaní predstaví v rakúskom Gosau v regióne Dachstein West. Nové dejisko nahrádza tradičný Lienz a koncom decembra privíta preteky žien v obrovskom slalome a slalome.
22 zo 40 pretekov?
Podľa schváleného kalendára sa v rámci Svetového pohára počíta celkovo so 40 pretekmi žien, pričom Petra Vlhová by sa mohla predstaviť na 22 z nich. Naplánovaných je 10 slalomových pretekov a celkovo 12-krát sa bude súťažiť v obrovskom slalome.
Vrcholom zimy budú majstrovstvá sveta v Crans Montane vo Švajčiarsku, ktoré sú naplánované od 1. do 14. februára 2027. Práva na priame prenosy vlastní Joj Šport, pričom celkovo sa bude súťažiť v šiestich disciplínach, vrátane dvoch tímových súťaží.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová možno absolvuje až 22 pretekov. Ako si prenosy rozdelia známe slovenské televízie? © SITA Všetky práva vyhradené.
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