Kočner bol deň po vražde Kuciaka v banke, ale videozáznam zmazali

Video bolo pri objasňovaní vražde dôležité

Obe vyšetrovania dozoruje prokurátor Turan

21.9.2020 - Polícia si nestihla vypýtať videozáznam návštevy Mariana Kočnera v bankovom trezore. Ako informoval spravodajský portál Sme.sk, vyšetrovateľ Peter Juhás si videozáznam vyžiadal 27. marca 2019, čo však bolo päť dní po tom, čo banka záznam v súlade so zákonom zničila.Banky kamerové záznamy automaticky ničia po 13 mesiacoch. Podľa portálu mohol videozáznam objasniť, čo vybral Kočner z bezpečnostných schránok v banke 22. februára 2018 popoludní, čiže 17 hodín po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a krátko pred stretnutím s Alenou Zsuzsovou.Polícia o videá z návštev Kočnera v banke žiadala podľa spomínaného webu za celý prvý polrok 2018 a túto žiadosť poslala aj Tatra banke, a to 27. marca 2019. Posledné dostupné videá sú preto z 27. februára 2018, teda staré presne trinásť mesiacov. Staršie videá sú však už zničené.Z ústneho odôvodnenia rozsudku, ktorým Špecializovaný trestný súd oslobodil Kočnera a Zsuzsovú, by podľa portálu vyplývalo, že by video bolo pri objasňovaní údajnej účasti Kočnera na vražde dôležité.Portál poukázal na tvrdenie prokurátora, že Kočner si deň po vražde išiel do bezpečnostnej schránky po 50-tisíc eur, ktoré vzápätí odovzdal Zsuzsovej na vyplatenie vrahov. Obvinený pritom toto tvrdenie popieral. Dôkazy o tom, čo konkrétne Kočner robil v banke, neexistujú.Schránkami Kočnera sa zaoberal aj vyšetrovateľ Miroslav Kulich z policajnej inšpekcie, ktorá vyšetruje prípravu vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica. Ten prehľadal schránky 4. marca 2019, avšak ani on si videozáznamy nevypýtal.Kulich pritom mohol získať záznamy od 4. februára 2018 a zaistil by tak aj video z dní bezprostredne po Kuciakovej smrti.Portál približuje, že obe vyšetrovania dozoruje prokurátor Vladimír Turan z Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Ten však nechce vysvetliť, prečo nedal policajtom pokyn vyžiadať si video pred jeho zničením, keď tri týždne pred zmazaním videa súhlasil s prehliadkou samotných schránok.Hovorkyňa Jana Tökölyová pre spomínaný portál uviedla, že sa k tomu nebudú vyjadrovať, keďže v súčasnosti sa neuskutočnilo odvolacie konanie a prípad nie je právoplatne skončený. Vyšetrovateľ Juhás na otázku, prečo si videá nevyžiadal skôr, odpovedal, že polícia aj banka postupovali v súlade so zákonom.