Prezidentka Čaputová sa nestotožňuje s označením Slovenska ako mafiánskeho štátu

Presvedčivosť odôvodnenia súdu

Matovič berie rozhodnutie na vedomie

4.9.2020 - Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo veci vraždy Jána Kuciaka bolo pre nás a verejnosť iné, ako sme očakávali, treba ho však rešpektovať.Po piatkových spoločných raňajkách v Prezidentskom paláci s predsedom Národnej rady SR (NR SR) Borisom Kollárom (Sme rodina) a premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Doplnila, že na stretnutí diskutovali aj o súčasnej epidemiologickej situácii na Slovensku či o Fonde obnovy Európskej komisie (EK ) Prezidentka zároveň uviedla, že v tejto súvislosti nezaznamenala pochybnosti z hľadiska nestrannosti a nezávislosti súdneho procesu. Zdôraznila, že ide o prvostupňový rozsudok a na druhom stupni to môže podľa nej dopadnúť inak.Pre Čaputovú však bude kľúčové písomné vyhotovenie rozsudku a presvedčivosť odôvodnenia súdu. Zároveň bude dôležité aj to, ako bude rozsudok zdôvodnený, či argumenty, ktoré súd uvedie na opodstatnenie svojho výroku, budú logické vo vzájomnej súvislosti a napokon, či rozhodnutie bude zrozumiteľné a presvedčivé aj pre verejnosť.Práve to je podľa Čaputovej dôležitá vlastnosť každého jedného rozhodnutia. V znení rozsudku sa zároveň bude prezidentka snažiť porozumieť aj tomu, či išlo o nezávislé a nestranné rozhodnutie súdu. Alebo, naopak, či zvíťazil technický, technokratický prístup pri posudzovaní celej veci.V súvislosti s rozsudkom v prípade vraždy Kuciaka si podľa Matoviča „dala spravodlivosť pauzu“. „Rozhodnutie beriem na vedomie, ale nedokážem zo seba dostať, že by som ho rešpektoval,“ uviedol premiér. Kollár uviedol, že rozsudok ho prekvapil, avšak politici ani médiá by nemali dopredu odsúdiť človeka. Dodal, že Najvyšší súd môže toto rozhodnutie zmeniť.Čaputová zároveň dodala, že sa nestotožňuje s označením Slovenska ako mafiánskeho štátu. Slovensko podľa nej čelí odhaleniam o korupcii na vysokých miestach, a to vrátane justície. Podľa prezidentky je dobré, že im krajina čelí a vyšetrujú sa. „Sme teda krajina, kde sa občas objavia mafiánske praktiky, ale SR nie je mafiánskym štátom,“ uzavrela Čaputová.