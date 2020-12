Lučanského nezranila iná osoba ani sa nepokúsil o samovraždu, potvrdil generálny prokurátor Žilinka

Vypovedal vždy rovnako

29.12.2020 - Zranenie bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského nebolo spôsobené inou osobou, vylúčený bol aj pokus o samovraždu. Na dnešnom brífingu to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.Podľa neho je toto konštatovanie výsledkom preverovania zo strany okresnej a krajskej prokuratúry v Prešove, ktoré zahŕňalo okrem iného kontrolu kamerových záznamov z väzenského ústavu v Prešove ako aj pohovor s obvineným.„Od prvého momentu zistenia zranenia až po pohovor vypovedal vždy rovnako,” uviedol Žilinka na margo Lučanského, pričom potvrdil, že sa zranil pri páde. „Mechanizmus vzniku zranení korešponduje s tvrdením obvineného,” povedal.Zdôraznil tiež, že pri výkone väzby obvineného neboli porušené žiadne predpisy. Milan Lučanský je podľa Žilinku na cele umiestnený samostatne a s inými obvinenými a odsúdenými do kontaktu neprichádza.Generálny prokurátor zároveň vyzval, aby bola rešpektovaná prezumpcia neviny. „Ide o osobu, ktorá pre túto spoločnosť urobila aj veľa dobrého,” uviedol s tým, že medializácia dohadov o jeho zdravotnom stave bola zásahom do dôstojnosti obvineného.Obvinený bývalý prezident Policajného zboru Milan Lučanský sa zranil v prvej polovici decembra v Ústave na výkon väzby v Prešove. Následne podstúpil operáciu v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.Cudzie zavinenie v tomto prípade vylúčil Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Milana L. zadržali v rámci akcie Judáš, pričom ho obvinili z korupčnej trestnej činnosti. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v nedeľu 6. decembra rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.