Ministerka Kolíková zriadi na vyšetrenie pokusu o samovraždu M. Lučanského širokú komisiu s účasťou opozície. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nepochybili

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nemá pochybnosti, že by v prípade Milana Lučanského zlyhal väzenský zbor. „Preto si vážim rozhodnutie generálneho riaditeľa Milana Ivana.“ Ten sa rozhodol podať demisiu.

Rozhodnutie Ivana ocenila, pretože aj to je krok k tomu, aby tu bola dôvera v právny štát a že systém funguje. „Nie je to o tom, čo si myslím ja, ale ako to bude vnímať verejnosť,“ dodala.

Mária Kolíková sa v reakcii na pokus o samovraždu Milana Lučanského rozhodla zriadiť nezávislú komisiu, ktorá incident prešetrí. Ministerka chce do nej pozvať aj predstaviteľov opozície, osloví prezidentku, ombudsmanku aj zástupcov advokátskej komory.

Generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan podal v súvislosti s pokusom o samovraždu Milana Lučanského demisiu, funkcie sa vzdal po šiestich rokoch. Ivan zdôraznil, že z doterajšieho prešetrovania incidentu, ale aj kamerových záznamoch nevyplýva, že by väzenská stráž pochybila alebo niečo podcenila.

Generálny riaditeľ väzníc hovorí, že mu je ľúto, čo Lučanský urobil, ale vo vzťahu k samovraždám vo väzniciach pripomenul, že nejde o výnimky. „Samotné väzenské prostredie vytvára stresové prostredie,“ dodal Milan Ivan. Tento rok zaznamenali vo väzniciach 41 pokusov o samovraždu, z toho boli tri dokonané.

V prešovskej väznici išlo o 8 pokusov a ani jeden nebol dokonaný.

Psychologické ani psychiatrické vyšetrenia nepotvrdili u Milana Lučanského samovražedné sklony, potvrdil šéf ZVJS Milan Ivan. V utorok mal rozhovor so psychológom a bol aj na kontrole u všeobecnej lekárky.

Milana Lučanského skontrolovala väzenská stráž o 16:30. „O tomto čase s ním bola ešte komunikácia, o 16:39 došlo k incidentu,“ potvrdila ministerka Mária Kolíková. O 13:00 bol Lučanský na rozhovore so psychológom, hodinu predtým na kontrole u všeobecnej lekárky.

Z doterajších kamerových záznamov je jasné, že v prípade Milana Lučanského väzenská stráž nepochybila, povedal generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan. Zároveň vyjadril ľútosť nad stavom Lučanského.

Príslušníci prešovskej väznice ho našli počas výdaja stravy v utorok podvečer v cele, kde sa pokúsil obesiť. Tam ho na zemi oživovali. Následne prišla asi do 20 minút záchranná služba, ktorá pokračovala v jeho záchrane.