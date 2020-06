Kollár má žltú kartu od poslancov SaS, na kauzu diplomovka sa ho chcú pýtať aj matovičovci

Veľa nezodpovedaných otázok

Zlý signál poctivým univerzitám

26.6.2020 - Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobností (OĽaNO) pozvali predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) na rokovanie poslaneckého klubu v pondelok 29. júna, aby im odpovedal na otázky o jeho diplomovej práci. Po stretnutí s Kollárom zaujmú poslanci OĽaNO stanovisko.Rovnaký postoj zaujal aj klub strany Sloboda a Solidarita (SaS). Kollár od poslancov SaS dostal žltú kartu.„Nakoľko aj po piatkovom tlačovom brífingu Borisa Kollára ostáva veľa nezodpovedaných otázok, pozvali sme si predsedu Národnej rady SR na rokovanie poslaneckého klubu hnutia OĽaNO,“ uviedlo OĽaNO v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla Dáša Macaríková z mediálneho tímu hnutia.SaS uviedla, že zobrala na vedomie stanovisko Kollára nepoužívať magisterský titul. „Zároveň je to však pre Borisa Kollára žltá karta od poslancov Národnej rady SR za SaS a preto zaraďuje predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová mimoriadny bod na rokovanie poslaneckého klubu, kde ho pozýva, aby zodpovedal všetky otázky poslancov SaS,“ povedal pre agentúru SITA Ondrej Šprlák, hovorca SaS.Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) povedal, že nestačí, ak Kollár nebude používať akademický titul. Dodal, že je neslušne kopírovať cudzie texty bez citovania a je ešte neslušnejšie sa po odhalení tvarit, ze to tak nie je.„A úplne najmenej slušne je ziadať od svojho predchodcu odstúpenie a na seba mat v tej istej situácii úplne iné nároky. Beriem to tak, že pán Boris Kollár oznámil, že prestane používať svoj akademický titul. Je to istá forma reakcie, ale nestačí to, dnes už ani zďaleka,“ uviedol na sociálnej sieti Šeliga.Podľa neho reči o tom, že sa nie je za čo ospravedlniť, či ako všetko bolo v súlade so zákonom, sú v tomto prípade zlým signálom všetkým poctivým univerzitám, vysokým školám, učiteľom aj študentom a žiakom „Chceli sme nastaviť novú a vyššiu politickú kultúru. Z tohto pohľadu som čakal viac,“ doplnil Šeliga. Pre neho to nie je uzatvorená vec. O situácii bude rokovať predsedníctvo Za ľudí.