Kollár už má favorita na post generálneho prokurátora. Matovič, Sulík a Remišová ho opäť navštívia

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) má spomedzi kandidátov na generálneho prokurátora svojho favorita. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady SR (NR SR) Michaela Jurcová Zároveň podotkla, že to, či sa zúčastní na samotnej voľbe, bude závisieť od jeho aktuálneho zdravotného stavu. Parlament má voliť kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR (GP SR) v utorok 1. decembra o 11:00.„Zároveň ťažko predpokladať, či voľba prebehne na prvýkrát, to závisí od dohody v koalícii. Stretnutie koaličnej rady sa preto uskutoční v nedeľu u predsedu doma,“ doplnila Jurcová. Potvrdila, že Kollár sa momentálne nachádza v domácej liečbe.