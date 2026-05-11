Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Korčoka by akceptovalo za premiéra viac ľudí ako Šimečku. Odborník odpovedá, či by mal líder PS odstúpiť z postu predsedu za kauzu svojej mamy
Podľa Koziaka sa líder progresívcov nedokáže tak efektívne brániť, ako by to časť verejnej mienky očakávala. Najviac ľudí by za premiéra akceptovalo skôr
Najviac ľudí by za premiéra akceptovalo skôr Ivana Korčoka ako súčasného lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.
Politológ Tomáš Koziak odpovedal na otázku, či nie je za poklesom popularity Šimečku práve kauza jeho mamy, a či by nemal odstúpiť z postu predsedu strany aj vzhľadom na klesajúce preferencie Progresívneho Slovenska.
Deti nemôžu za vinu rodičov
„Je to veľmi problematická záležitosť z mnohých aspektov. Prvá vec sa týka toho, že deti za svojich rodičov nemôžu. Tento naratív, ktorí sa snažia pretlačiť strany vládnej koalície patrí do sféry totalitných režimov – komunisti a fašisti to takto robili, a toto treba odsúdiť,“ hovorí v úvode Koziak.
„Druhá vec je to, že akým spôsobom sa dokáže pán Šimečka brániť proti útokom, ktoré sú suterénom politickej kultúry,“ pokračoval odborník ďalej.
Podľa Koziaka sa líder progresívcov nedokáže tak efektívne brániť, ako by to časť verejnej mienky očakávala. „Zavdáva tým dôvody pre časť ľudí, ktorí komentujú vec tak, že by Michal Šimečka mal odstúpiť z funkcie predsedu strany a prenechať to niekomu takému, kto by nebol takým jednoduchým a lacným terčom,“ vysvetľoval politológ.
„Ide o to, či sa bude Michal Šimečka prispôsobovať tomuto suterénu politickej kultúry, a že ho bude niekto spájať s vinou jeho matky. Ak by to urobil, tak by pristúpil na hru, ktorá sa týka toho, že sa ide politická kultúra ešte hlbšie ponížiť ako na Slovensku je,“ zamýšľal sa ďalej Koziak.
Šimečka sa nevie brániť
Vzhľadom na to, že sa Šimečka nedokáže príliš efektívne brániť, zrejme aj preferencie strany klesajú z tohto dôvodu. Progresívne Slovensko nedokázalo na kauzu adekvátne reagovať a ako keby naskakovalo na vlnu a nechalo sa vtiahnuť do politickej hry, hovorí odborník.
„Pokiaľ Šimečka odstúpi a nechce ďalej znášať tlaky, ktoré sú na neho vyvíjané prostredníctvom jeho matky, tak ako keby akceptoval, že politická kultúra je na úrovni toho najnižšieho suterénu. Ak neodstúpi, tak jeho strana by mala k tomu zaujať oveľa výraznejší postoj, a oveľa výraznejšie by sa mali vymedziť voči tomu, že takáto argumentácia patrí do oblasti totalitných režimov,“ myslí si Koziak.
„Je úplne zjavné, že vládna koalícia využíva problém Šimečkovej matky, aby prekryla vlastné problémy a kauzy, ktoré budú stáť túto krajinu oveľa viac finančných prostriedkov, než to, čo chybou účtovníctva a svojou lajdáckosťou urobila Šimečkova matka,“ dodal Koziak na záver s tým dôvetkom, že ak sa vina matke Šimečku dokáže, mala by dostať za to aj adekvátny trest.
Zdroj: SITA.sk - Korčoka by akceptovalo za premiéra viac ľudí ako Šimečku. Odborník odpovedá, či by mal líder PS odstúpiť z postu predsedu za kauzu svojej mamy © SITA Všetky práva vyhradené.
Londýn zaviedol nové sankcie proti ruskej propagande a deportáciám ukrajinských detí
SNS chce meniť pravidlá pri rozhodovaní o EÚ, bez súhlasu parlamentu by vláda nemohla konať
