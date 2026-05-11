Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Londýn zaviedol nové sankcie proti ruskej propagande a deportáciám ukrajinských detí
Britské úrady obvinili Moskvu z informačných operácií v Arménsku aj z nútenej militarizácie ukrajinských detí na okupovaných územiach.
Británia v pondelok oznámila nový balík sankcií proti Rusku, ktorý sa zameriava na údajné propagandistické operácie Moskvy a osoby podieľajúce sa na deportáciách a ideologickej indoktrinácii ukrajinských detí.
Sankcie zasiahli 85 osôb a organizácií, pričom približne dve tretiny z nich súvisia s ruskými informačnými operáciami. Londýn tvrdí, že Moskva sa snažila zasahovať aj do nadchádzajúcich volieb v Arménsku.
Ruská propaganda
Britská vláda zaradila na sankčný zoznam 49 osôb pracujúcich pre organizáciu Social Design Agency (SDA) vrátane autorov, prekladateľov a tvorcov videí, ktorých označila za súčasť „klamlivej propagandy Kremľa“.
„SDA bola poverená a financovaná Kremľom na realizáciu série operácií zameraných na podkopávanie demokracie a oslabovanie podpory Ukrajiny,“ uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí.
Podľa Londýna mali tieto operácie zahŕňať aj snahy o vytváranie proruských organizácií v Arménsku a podporu politických síl naklonených Moskve.
Deportácie detí
Približne tretina nových sankcií sa týka osôb a organizácií zapojených do údajnej nútenej deportácie ukrajinských detí z okupovaných území.
Medzi nimi je aj Centrum vojenského športového výcviku a vlasteneckej výchovy mládeže, známe ako „Centrum bojovníka“.
„Ukrajinské deti sú tam vystavované vojenskému výcviku a prokremeľskej ideológii,“ uviedlo ministerstvo.
Systém identifikácie
Británia zároveň prisľúbila ďalších 1,2 milióna libier na podporu mechanizmu identifikácie a pátrania po ukrajinských deťoch odvlečených z domovov po ruskej invázii v roku 2022.
Medzinárodný trestný súd v Haagu (ICC) vydal v roku 2023 na ruského prezidenta Vladimira Putina zatykač v súvislosti s únosmi ukrajinských detí.
Zdroj: SITA.sk - Londýn zaviedol nové sankcie proti ruskej propagande a deportáciám ukrajinských detí
