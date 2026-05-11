Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. mája 2026

Londýn zaviedol nové sankcie proti ruskej propagande a deportáciám ukrajinských detí


Tagy: Britská vláda deportácie detí protiruské sankcie Vojna na Ukrajine

Britské úrady obvinili Moskvu z informačných operácií v Arménsku aj z nútenej militarizácie ukrajinských detí na okupovaných územiach.



Zdieľať
armenia_summit_73224 676x451 11.5.2026 (SITA.sk) - Britské úrady obvinili Moskvu z informačných operácií v Arménsku aj z nútenej militarizácie ukrajinských detí na okupovaných územiach.

Británia v pondelok oznámila nový balík sankcií proti Rusku, ktorý sa zameriava na údajné propagandistické operácie Moskvy a osoby podieľajúce sa na deportáciách a ideologickej indoktrinácii ukrajinských detí.


Sankcie zasiahli 85 osôb a organizácií, pričom približne dve tretiny z nich súvisia s ruskými informačnými operáciami. Londýn tvrdí, že Moskva sa snažila zasahovať aj do nadchádzajúcich volieb v Arménsku.



Ruská propaganda


Britská vláda zaradila na sankčný zoznam 49 osôb pracujúcich pre organizáciu Social Design Agency (SDA) vrátane autorov, prekladateľov a tvorcov videí, ktorých označila za súčasť „klamlivej propagandy Kremľa“.


„SDA bola poverená a financovaná Kremľom na realizáciu série operácií zameraných na podkopávanie demokracie a oslabovanie podpory Ukrajiny,“ uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí.


Podľa Londýna mali tieto operácie zahŕňať aj snahy o vytváranie proruských organizácií v Arménsku a podporu politických síl naklonených Moskve.



Deportácie detí


Približne tretina nových sankcií sa týka osôb a organizácií zapojených do údajnej nútenej deportácie ukrajinských detí z okupovaných území.


Medzi nimi je aj Centrum vojenského športového výcviku a vlasteneckej výchovy mládeže, známe ako „Centrum bojovníka“.


„Ukrajinské deti sú tam vystavované vojenskému výcviku a prokremeľskej ideológii,“ uviedlo ministerstvo.



Systém identifikácie


Británia zároveň prisľúbila ďalších 1,2 milióna libier na podporu mechanizmu identifikácie a pátrania po ukrajinských deťoch odvlečených z domovov po ruskej invázii v roku 2022.


Medzinárodný trestný súd v Haagu (ICC) vydal v roku 2023 na ruského prezidenta Vladimira Putina zatykač v súvislosti s únosmi ukrajinských detí.




Zdroj: SITA.sk - Londýn zaviedol nové sankcie proti ruskej propagande a deportáciám ukrajinských detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská vláda deportácie detí protiruské sankcie Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Primalex hovorí v novej kampani o jednoduchosti. Ukazuje, že veľký efekt v interiéri dokáže urobiť aj jedna stena
<< predchádzajúci článok
Korčoka by akceptovalo za premiéra viac ľudí ako Šimečku. Odborník odpovedá, či by mal líder PS odstúpiť z postu predsedu za kauzu svojej mamy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 