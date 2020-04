Koronavírus:Matovič predstavil návrh opatrení na Veľkú noc. Navrhne vláde na obmedzenie pohybu od 8. do 13. apríla (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

20:43 Kňaz z talianskeho Lombardska požiadal veriacich, aby mu poslali svoje fotografie, ktoré následne vytlačil a prilepil na lavice v kostole, kde slúži sväté omše.

20:29 Trnavský župan Jozef Viskupič spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom, odovzdali zubným lekárom kontajnerovú zubnú ambulanciu, určenú pre pacientov, ktorí majú potvrdené ochorenie Covid-19. Budú objednávaní na presný čas. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) aktuálne ako jediný kraj, má k dispozícii tento typ ambulancie, v ktorej bude poskytovaná zubná zdravotná starostlivosť. Kontajnerová ambulancia, ktorá je súčasťou vojenskej poľnej nemocnice, zapožičalo Ministerstvo obrany SR.

Kontajnerovíá zubná ambulancia, určenú pre pacientov, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID-19. Foto: SITA/TTSK.

20:16 Britské ministerstvo kultúry chce nariadiť zástupcom sociálnych médií, aby agresívnejšie reagovali na teórie, podľa ktorých 5G siete šíria koronavírus.

19:53 Premiér Igor Matovič pôjde v pondelok na rokovanie vlády s návrhom na obmedzenie pohybu počas Veľkej noci. Majú platiť od 8. do 13. apríla, ale výnimkou bude: cesta do a zo zamestnania, nákup potravín do domácnosti, návšteva lekára, pobyt v prírode v rámci okresu, pohreb príbuzného, starostlivosť o príbuzného alebo susedská výpomoc. 19:42 Naživo: Tlačová konferencia o opatreniach na Veľkú noc.

19:35 V Českej republike sa možno zmiernia niektoré opatrenia.

Odborníci vyzývajú občanov, aby počas veľkonočných sviatkov obmedzili cestovanie za príbuznými. To je základné posolstvo konzília odborníkov, ktoré dnes s premiérom rokovalo o opatreniach počas Veľkej noci. Výzvu na tlačovke predniesla exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

19:18 Najviac prípadov výskytu ochorenia Covid-19 je v Bratislavskom kraji – 158, nasledujú Trenčiansky kraj – 63, Žilinský kraj – 62, Prešovský kraj – 58, Trnavský kraj – 44, Košický kraj – 41, Nitriansky kraj – 30 a Banskobystrický kraj s 29 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 266 mužov a 219 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 150 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 130, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 106 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 65 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 31. Naviac občanov s pozitívnym výsledkom nad 65 rokov je v okrese Bratislava – 8 mužov a 9 žien, na celom Slovensku ich je 35 v tomto veku.

18:57 Za posledných 24 hodín v New Yorku podľahlo ochoreniu Covid-19 ďalších 594 ľudí, informuje Bloomberg s tým, že je to menej, ako v predchádzajúci deň, kedy úrady hlásili 630 obetí. Klesol aj počet nových hospitalizovaných. Celkovo je v tomto americkom štáte 122,031 potvrdených pozitívnych prípadov nového koronavírusu.

18:33 Aj v nedeľu pokračovalo testovanie v rómskych osadách. „Od piatka sme v týchto komunitách odobrali viac ako 200 vzoriek,“ informuje ministerstvo obrany.

18:13 Mesto Trnava odpustí nájomné vo svojich priestoroch pre podnikateľov, ktorí majú svoje prevádzky povinne zatvorené. Opatrenie platí zatiaľ za marec a apríl, bude však predĺžené až do skončenia mimoriadnej situácie. Nájomcovia v mestských priestoroch budú platiť len energie. O rozhodnutí Mestskej rady informoval primátor Trnavy Peter Bročka.. Rovnaké opatrenie platí podľa primátora Bročku aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v priestoroch Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici a zdravotného centra na Prednádraží. Nájomné v mestských priestoroch budú naďalej bez zmeny platiť prevádzkovatelia potravín, drogérií a lekární, pretože tieto neboli povinne zatvorené.

18:05 V Taliansku každým dňom klesá denný prírastok obetí, za posledných 24 hodín ich pribudlo 525. Celkovo už v krajine ochoreniu Covid-19 podľahlo 15 887 ľudí. Počet potvrdených prípadov sa za posledný deň zvýšil o 4316 na 128 948. 17:46 Prezidentka Zuzana Čaputová zvolala stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. V pondelok sa v paláci stretne s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). Diskutovať budú o prijatých opatreniach.

17:37 Český premiér Andrej Babiš v rozhovore pre Českú televíziu uviedol, že vláda by sa mohla zhodnúť, že predĺženie núdzového stavu v krajine bude trvať len do konca apríla. Minuly týždeň ministri schválili, že bude platiť až do 11. mája. 17:13 Náš imunitný systém Covid-19 zvládne, myslí si český imunológ Karel Drbal, ktorý svoj príspevok k pandémii koronavírusu zverejnil v magazíne Echo24.cz.

16:53 V ruskej Riazanskej oblasti zastrelil muž päť ľudí, ktorí sa hlasno rozprávali pred jeho domom. Prípad sa stal v sobotu okolo 22:00 tamojšieho času. V oblasti platia prísne obmedzenia súvisiace so šírením nového koronavírusu. Vyšetrovatelia uviedli, že útočník najprv skupinku upozornil z balkóna, čo spustilo hádku. Muž následne zobral loveckú zbraň a začal strieľať. Na mieste zomreli štyria muži a jedna žena. Páchateľa, ktorého meno nezverejnili, zatkla polícia. Prehľadali aj jeho byt, kde našli zbraň.

16:07 Pápež František počas nedeľňajšej svätej omše vyzval mladých ľudí, aby sa v čase svetovej pandémie koronavírusu nebáli pomôcť ostatným. Väčšinou sa slávnosť na Kvetnú nedeľu koná vonku pred tisíckami ľudí. V nedeľu sa však Svätý otec prihovoril z Baziliky sv. Petra, kde bolo len niekoľko kňazov, rehoľných sestier či zredukovaný spevácky zbor, pričom všetci od seba dodržiavali bezpečnú vzdialenosť. „Pozrite sa na skutočných hrdinov týchto dní, nie sú slávni, bohatí ani úspešní, no slúžia ostatným,“ vyjadril sa. „Nebojte sa venovať svoj život Bohu a ostatným,“ dodal. 15:46 Zamestnávatelia a živnostníci s poklesom tržieb môžu od stredy 8. apríla podávať žiadosť o štátnu pomoc. Podnikatelia z prevádzok uzavretých pre nový koronavírus tak môžu urobiť už od pondelka 6. apríla. Uviedol to na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). 15:33 Vo Veľkej Británii za posledných 24 hodín pribudlo 619 obetí, celkovo už v krajine na ochorenie Covid-19 zomrelo 4932 ľudí. Počet potvrdených prípadov sa zvýšil o 5903 na 47 806. 15:16 Slovensko podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) potrebuje v súčasnej situácii začať postupne uvoľňovať prijaté opatrenia a otvárať ďalšie prevádzky. 14:54 Európska komisia (EK) rozšírila dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva o päť opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov koronavírusu.

14:33 V Českej republike sa spojilo viac ako 300 pilotov a vytvorili skupinu dobrovoľníkov, ktorí budú zadarmo rozvážať po celej krajine zdravotnícke vybavenie. Projekt s názvom Piloti lidem chce pomôcť úradom v boji proti šíreniu koronavírusu a „čo najrýchlejšie dopraviť náklad tam, kde ho budú potrebovať“. Piloti za túto službu nechcú žiadnu odmenu, ani preplatenie paliva. V rámci celej krajiny môžu využiť viac ako 200 letísk. Zástupcovia skupiny vyhlásili, že ich cieľom je do dvoch hodín doviezť materiál do hociktorej nemocnice či na hocijaké iné miesto, kde bude potrebný. 14:08 Ak sa vraciate na Slovensku, musíte po novom vyplniť registračný formulár.

13:50 Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) avizuje, že na koncoročných vysvedčeniach nemusia mať žiaci základných škôl klasické známky, ale bude možnosť slovného hodnotenia. Ubezpečil, že školský rok sa opakovať nebude a v riadnom termíne, 31. augusta, sa skončí akademické roky na vysokých školách. 13:45 „Prázdniny sa skracovať nebudú,“ vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v relácii Na Telo v TV Markíza a dodal, že školský rok sa ukončí v riadnom termíne. 13:40 Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v relácii Na Telo povedal, že aj napriek koronakríze bude predsadzovať vyplatenie 13. dôchodkov. Na budúci týždeň plánuje oznámiť ďalšiu pomoc pre zamestnávateľov. 13:36 Medzinárodná ratingová agentúra S&P potvrdila Nemecku ratingy dlhodobých a krátkodobých záväzkov v zahraničnej a domácej mene na najvyššom stupni AAA/A-1+. Hodnoteniu úverovej spoľahlivosti krajiny agentúra pridelila stabilný výhľad odzrkadľujúci silné fiškálne rezervy Nemecka, ktoré mu pomôžu prekonať dočasný vplyv opatrení proti epidémii ochorenia COVID-19 na ekonomickú aktivitu. S&P očakáva, že v dôsledku šírenia COVID-19 sa nemecký hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku reálne zmenší o 1,9 percenta, ale v budúcom roku o 2,6 percenta posilní. Agentúra predpokladá, že fiškálne stimulačné opatrenia a nižšie daňové príjmy povedú v roku 2020 k deficitu verejných financií na úrovni 5,9 percenta. Konštatovala však, že „rozpočtový výkyv v jednom roku nemá vplyv na ratingové hodnotenie Nemecka“. Väčšie nové požičiavanie v roku 2020 posunie verejný dlh krajiny nad hranicu 60 percent. „Myslíme si, že rozpočtový deficit sa opäť zmenší, keď sa ekonomika v roku 2021 zotaví,“ dodala však ratingová agentúra. 13:24 Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v relácii O 5 minút 12 na RTVS vyhlásil, že dôležitejšia je záchrana ekonomiky ako deficit. „Na prvom mieste sú ľudské životy, na druhom ekonomika a až na treťom deficit,“ vyhlásil. 13:19 Ak by vláda po vzore odkladu splátok bankových úverov v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 zaviedla aj plošný odklad platieb komerčného poistného, podľa poisťovní by to nebolo dobrým riešením.

12:41 Minister financií Eduard Heger v relácii V politike na TA3 avizoval ďalšie ekonomické opatrenia, niektoré predstavia už budúci týždeň.

12:34 Mexiko si bude vyrábať vlastné pľúcne ventilátory. V sobotu o tom informoval prezident Andrés Manuel López Obrador s tým, že zo zahraničia plánujú kúpiť päťtisíc týchto prístrojov. „Chceme si vyrábať vlastné ventilátory, v súčasnosti testujeme prototypy. S produkciou začneme už čoskoro,“ vyhlásil. Krajina má nedostatok špecializovaných lekárov, no snaží sa zaškoliť nových zdravotníkov.

12:16 Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) na Slovensku hospitalizovaných 171 pacientov, z toho u 63 bol koronavírus potvrdený, v 108 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia Covid-19 sa už vyliečilo osem ľudí.

2:08 Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v relácii V politike na TA3 uviedol, že na Facebooku jeho nástupcu Igora Matoviča, by si radšej prečítal, ako chce vláda pomôcť ľuďom napríklad s platbami za telefón alebo elektrinu, keď bude kríza trvať dlhšie a nie sa pozerať na jeho ponožky, považuje to za „teátro“.

12:02 Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v relácii V Politike na TA3 uviedol, že do nového Fondu vzájomnej pomoci, ktorý založili na úrade vlády, prispeje celým svojim platom. Expremiér expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) zopakoval svoje slová z priebehu týždňa, že tento fond považuje za reklamný ťah premiéra Igora Matoviča.

11:57 Nemôže to byť raz „čihi“ a potom „hota“, povedal expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v relácii V politike na TA3. Narážal na fakt, že najprv sa zvoľnia opatrenia a potom premiér Igor Matovič hovorí o „blackoute“. Okrem iného tiež uviedol, že ak vláda nepomôže veľkým zamestnávateľom, „zrúti sa to, ako domček z karát“.

11:53 V Španielsku už majú 12 418 mŕtvych, ich počet za posledný deň stúpol o 674. Je to však výrazný pokles, pretože predtým za 24 hodín pribudlo 809 obetí. Počet potvrdených prípadov ochorenia Covid-19 sa zvýšil na 130 759.

11:48 Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v relácii V Politike na TA3 kritizoval svojho nástupcu Igora Matoviča za to ako komunikuje, že napríklad ráno povie niečo a večer to už neplatí, taktiež sa mu nepáčil nápad s anketou, či „vypnúť krajinu“.

11:42 Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v relácii V Politike na TA3 poďakoval bývalému premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) za tvrdé opatrenia, ktoré prijala jeho vláda. Keby sme ich podľa Kollára neprijali, tak by sme boli na tom oveľa horšie. „Až po nás začali podobné opatrenia prijímať susedné krajiny,“ povedal Kollár a dodal, že dobrú prácu odviedla aj Denisa Saková.

11:35 Bližšie informácie o nových prípadoch (14) na Slovensku

muž, 76 rokov, okres Prievidza

muž, 70 rokov, okres Košice

žena, 56 rokov, okres Galanta

muž, 55 rokov, okres Trenčín

muž, 49 rokov, okres Stará Ľubovňa

žena, 46 rokov, okres Košice

žena, 33 rokov, okres Košice

žena, 26 rokov, okres Partizánske

muž, 26 rokov, okres Trenčín

muž, 25 rokov, okres Košice

muž, 25 rokov, okres Trenčín

žena, 22 rokov, okres Košice – okolie

dievča, 8 rokov, okres Senec

dievča, 8 rokov, okres Senec

11:23 Na Slovensku máme 29 odberných miest, ale ako povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí v relácii V Politike na TA3 ich počet sa zvýši, pribudnú ďalšie mobilné aj pred viacerými nemocnicami.

11:16 Každý, kto má príznaky ochorenia Covid-19, by mal podľa ministra zdravotníctva Marka Krajčího zostať v karanténe a aj doma nosiť rúško. V relácii V Politike na TA3 priblížil aj priebeh ochorenia. Prvých sedem až osem dní má človek v 90 percentách prípadov vysokého horúčky a po týchto dňoch prichádza podľa Krajčího zlom, buď sa stav zlepší alebo je potrebná hospitalizácia.

11:12 Minister zdravotníctva Marek Krajčí v relácii V Politike na TA3 vyhlásil, že považuje za dôležité, aby sme dodržiavali prijaté opatrenia, medzi ktoré patrí aj povinné nosenie rúšok. „Keby sme si povedali, že ja som zdravý a nemusím nosiť rúško, boli by sme na tom oveľa horšie,“ vyhlásil. Dôležité je podľa Krajčího dodržiavať aj dvojmetrové odstupy.

11:08 V sobotu na Slovensku otestovali 1524 ľudí. Minister zdravotníctva Marek Krajčí v relácii V Politike na TA3 vyhlásil, že štátne laboratóriá majú kapacitu otestovať 1500 ľudí denne a súkromné tisíc.

11:02 Počet potvrdených prípadov na Slovensku sa zvýšil o 14 na 486 . Na TA3 to v relácii V politike oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

10:46 Tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča po zasadnutí konzília odborníkov, ktoré zvolal v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov, bude po 17:30. Prinesieme vám ju naživo. 10:35 Hasiči v New Yorku zapnutými sirénami vzdali hold lekárom a zdravotníckym pracovníkom.

10:22 Čína potvrdila ďalších 30 prípadov a tri úmrtia. Počet prípadov ochorenia Covid-19 sa tak zvýšil na 81 669 a zomrelo už 3329 ľudí. 10:08 Za absolútne nedostatočné a nič neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožňuje samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom odložiť platenie odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

9:54 Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) dal namiesto dresov ušiť stovky rúšok.

9:35 Manželia z Boynton Beach na Floride zomreli len šesť minút po sebe v dôsledku nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Ako píše BBC, ani jeden z nich pritom nemal iné vážne zdravotné problémy. Stuart a Adrian Bakerovci boli manželmi 51 rokov. Prvé komplikácie sa u nich objavili v polovici marca. Ich syn Buddy Baker potvrdil, že naposledy vydýchli minulú nedeľu v hospici, kam ich previezli z nemocnice po konzultácii s odborníkmi. Ubytovali ich v spoločnej izbe. Pred smrťou si odpojili pľúcne ventilátory, aby sa „cítili čo najkomfortnejšie“. Stuart Baker mal 74 rokov a jeho manželka bola o dva roky mladšia. Syn sa rozhodol podeliť o smutnú správu so širokou verejnosťou, aby ľudí varoval pred nebezpečenstvom koronavírusu a zároveň ich vyzval, aby dodržiavali všetky nariadenia a najmä, aby zostali doma.

9:16 Aj tenisti majú pre koronavírus nedobrovoľnú pauzu, Rafael Nadal si takto „zatrénoval“ so svojou sestrou Mariou.