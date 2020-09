Koronavírus: Matovičova vláda pre koronavírus opäť vyhlásila núdzový stav

„Zatiaľ na 45 dní od 1. októbra, t.j. uvidíme, ako sa nám prejavia cestovačky cez Dušičky a následne sa rozhodneme, či pokračujeme, alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu … t.j. máme to spoločne vo vlastných rukách,“ napísal premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna.

Sulík nechce núdzový stav pre celú krajinu

Ako pred stredajším rokovaním vlády uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), vyhlásenie núdzového stavu má zmysel aj z dôvodu obstarávaní, pretože sa môžu oveľa rýchlejšie nakupovať osobné ochranné pomôcky alebo nové testy.

Zmysel to má podľa neho aj v zdravotníckych zariadeniach, kde sa môžu v rámci nemocníc, ktoré sú v mobilizácii, presúvať zamestnanci tak, aby mohli zabezpečenosť zdravotnú starostlivosť. Núdzový stav by mal byť podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) vyhlásený len na oblasť zdravotníctva. „Naozaj nevidím dôvod teraz vyhlásiť núdzový stav pre celú krajinu,“ dodal Sulík.

Krajniak poukazuje na prvú vlnu pandémie

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) by zavedenie núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb privítal. Tvrdí, že tak ako na jar, by to výrazne pomohlo s distribúciou ochranných pomôcok a koordináciou pomoci.

Prípadné vyhlásenie všeobecného núdzového stavu na všetky oblasti však zatiaľ nekomentuje s tým, že konkrétny návrh ešte nevidel. Povedal to v stredu pred rokovaním vládneho kabinetu, ktorý by sa mal zaoberať práve aj vyhlásením núdzového stavu. „K tomu sa neviem vyjadriť, ten návrh som ešte podrobne nevidel. Hovorím za zariadenia sociálnych služieb a tam si myslím, že je to správne,“ odpovedal Krajniak na otázku o prípadnom zavedení všeobecného núdzového stavu.

Odvoláva sa pritom na skúsenosti z prvej vlny nového koronavírusu. „Podporujem to, čo bolo na jar, aby v zariadeniach sociálnych služieb bol vyhlásený núdzový stav. Núdzový stav neznamená, že sa život v krajine nejakým zásadným spôsobom zmení. Iba nám, ako štátu, zlepšuje možnosti, ako vieme operatívnejšie a rýchlejšie pomôcť tým zariadeniam, ktoré budú mať nejaký problém,“ dodal minister.