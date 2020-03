Koronavírus na Slovensku: Ochorenie je 10-krát silnejšie než bežná chrípka sledujeme online

07:21 Rakúsko registruje 158 prípadov s koronavírusom, kým Taliansko už viac ako 10-tisíc nakazených, z ktorých vyše 630 zomrelo a viac ako tisíc chorých sa uzdravilo. Rakúsko preto zatvorilo svoje hranice pre všetky osoby prichádzajúce z Talianska, ktoré nemajú lekárske osvedčenie o svojom zdravotnom stave, informuje BBC . Rakúšanov vracajúcich sa domov z Talianska čaká dvojtýždňová karanténa. Obmedzený je aj vstup do Talianska z rakúskeho územia.

08:34 Polícia SR na sociálnej sieti pripomenula, že ľuďom, ktorí nebudú rešpektovať domácu karanténu, hrozí pokuta až do výšky 1650 eur .

07:16 Poľsko podľa Euractiv.pl hlási 22 nakazených osôb.

07:11 V Spojenom kráľovstve podľahol epidémii už šiesty človek a počet nakazených sa vyšplhal na 383.

07:09 Koronavírusom sa nakazila aj štátna tajomníčka britského ministerstva zdravotníctva a konzervatívna poslankyňa Nadine Dorriesová. Ide o prvú členku parlamentu, ktorej doteraz vyšiel pozitívny test.

07:05 Česko dnes ráno potvrdilo už 64 prípadov nákazy koronavírusom, informuje ČT24.

06:51 Z hľadiska podielu smrteľných prípadov je ochorenie COVID-19 desaťkrát nezpečnejšie ako bežná sezónna chrípka, uviedli slovenskí vedci z Biomedicínskeho ústavu SAV.

06:47 Guvernér štátu New York Andrew Cuomo vyšle do mesta New Rochelle vojakov, aby tam pomohli zastaviť šírenie koronavírusu. Národná garda bude donášať jedlo osobám v karanténe, pričom v meste vznikne 1,6-kilometrová ochranná zóna. V tejto oblasti registrujú „najväčšiu koncentráciu“ prípadov nákazy v USA, povedal v utorok počas oznámenia opatrení Cuomo.

06:34 V Spojených štátoch zaznamenali už viac než tisíc potvrdených prípadov koronavírusu. Štát New York hlási 173 nakazených, čo je najviac v USA, pričom 108 z nich má okres Westchester, kde leží New Rochelle. Mesto sa nachádza v blízkosti New Yorku.

06:12 Na celom svete sa novým koronavírusom nakazilo už viac ako 119-tisíc ľudí, vyše štyritisíc osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, vyše tritisíc, má Čína, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Taliansko je počtom obetí aj počtom infikovaných celosvetovo na druhom mieste, zároveň tam aktuálne počet obetí aj počet ľudí s potvrdenou nákazou stúpa najrýchlejšie zo všetkých krajín.

Do stredajšieho dňa eviduje Slovensko oficiálne sedem osôb s ochorením COVID-19. Siedma pacientka hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici v Martine už nemá žiadne závažné problémy. Naopak, stav prvého pacienta, ktorý leží v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, je stabilizovaný, ale naďalej vážny.

Ďalší štyria z infektologickej kliniky na Kramároch sú v izolácii a bez prejavov ochorenia. Dobrý je aj zdravotný stav 26-ročného Slováka hospitalizovaného v košickej nemocnici.

Na Slovensku začali platiť preventívne opatrenia na zabránenie šíreniu koronavírusu medzi ľuďmi. Veľká časť úradov prispôsobila svoju prevádzku tak, aby nevznikali na jednom mieste väčšie skupiny ľudí. Ministerstvo vnútra rovnako vyzvalo, aby ľudia obmedzili návštevy úradov.

Množstvo Slovákov už dostalo SMS-ku od Ministerstva zdravotníctva, aby využili službu e-recept a lieky si nechali predpísať lekárom elektronicky. To v utorok narazilo na problém, keďže Bratislavský samosprávny kraj zaznamenal veľké množstvo telefonátov od pacientov, ktorí sa nemohli dovolať svojim lekárom. Župan Droba preto na lekárov apeloval, aby aj v krízovom čase zostali zodpovední.

Prísnejšie opatrenia zaviedla aj polícia, ktorá bude pokutovať každého, kto poruší zodpovednosť pri karanténe a lekárom zatají príchod z oblasti postihnutej koronavírusom.