Pravoslávna cirkev nechce zrušiť omše, jej prístup považuje Pellegrini za sebecký a pripomína paragrafy

11.3.2020 - Prístup Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, že omše nezruší a bude pokračovať v pití z jedného kalicha, považuje premiér Peter Pellegrini za sebecký.Ako pred stredajším rokovaním vlády odkázal, ak bude pravoslávna cirkev v tom tvrdohlavo pokračovať, on prvý bude iniciovať aj postihy. Pripomenul, že na ohrozenie verejného zdravia sú paragrafy.Napriek požiadavkám Úradu verejného zdravotníctva SR prijať opatrenia na prevenciu pred šírením koronavírusu Pravoslávna cirkev na Slovensku vyhlásila, že považuje za nevyhnutné pripomenúť svojim veriacim nevyhnutnosť rovnocenného zabezpečovania svojich duchovných a materiálnych potrieb.„Je vhodné všetkým tým, ktorí sa obávajú, že by sa mohli pri spoločných bohoslužbách nakaziť bozkávaním sv. ikon alebo prijímaním z jedného kalicha, zdôrazniť nasledovné: sv. Eucharistia nebola, nie je a nikdy nebude príčinou choroby a smrti, ale práve naopak – je ustavičným zdrojom nového života v Christovi, odpustenia hriechov a uzdravenia duše a tela," uviedla cirkev vo svojom vyhlásení.„Mrzí ma, som prekvapený a veľmi sklamaný z postoju pravoslávnej cirkvi, pretože cirkev tu má byť na to, aby ľuďom pomáhala a nie nato, aby v záujme sebeckého dodržiavania si nejakých tradícií ohrozovala verejné zdravie," podotkol.Ako dodal, existujú paragrafy a ak by došlo k nejakému ohrozeniu, štát môže voči takýmto organizáciám, ktoré nerešpektujú zákon, použiť paragrafy ohrozenia verejného zdravia.„Odkázal som im, že takto voči nim môžeme postupovať. Nezdá sa mi, že toto je zodpovedné k veriacim. Oni by mali ísť príkladom a nie verejne vyhlasovať, že všetci budú piť z jedného kalicha a bozkávať ikony. Veď to vyzerá, akoby chceli naschvál, aby sa šírila nákaza," prízvukoval.Pravoslávnu cirkev zároveň vyzval, aby prehodnotila svoje rozhodnutie a pridala sa k ostatným cirkvám, ktoré 14 dní nebudú vykonávať hromadné podujatia v kostoloch.Konferencia biskupov Slovenska (KBS) opatrenia v súvislosti s koronavírusom rešpektuje a tak v utorok oznámila, že v slovenských kostoloch sa najbližšie dva týždne nebudú konať verejné katolícke bohoslužby. Rovnako reagovala aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV), ktorá na svojej stránke oznámila, že Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať nebudú do odvolania.Islamská nadácia na Slovensku agentúru SITA v stredu tiež informovala o svojom rozhodnutí do odvolania pozastaviť konanie spoločných piatkových modlitieb v centre Córdoba v Bratislave.Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zdôrazňuje, že cieľom opatrení nariadených hlavným hygienikom Slovenskej republiky je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie ich prípadnému úmrtiu.„Cieľom tohto dočasného opatrenia, ktorým sa okrem iných hromadných podujatí zakázali aj iné bohoslužobné zhromaždenia za účasti veriacich je, že v prípade svätých omší ide o podujatia, na ktorých sa vo väčšom počte zhromažďujú osoby, ktoré sú koronavírusom najviac ohrozené, napríklad seniori, ľudia trpiaci rôznymi chronickými ochoreniami a u ktorých je riziko nakazenia väčšie a následný priebeh ochorenia má zväčša ťažký priebeh a štatisticky najčastejšie vedie k smrti,“ reagoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.Keď ide o ostatné cirkevné obrady, ÚVZ uvádza, že usporiadať je možné iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť. Tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch, obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.„Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 metra), dodržiavať respiračnú etiketu, nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek a pod. Pri prijímaní ‚pod obojím‘ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby,“ odporúča Mikas.