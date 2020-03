Ministerstvo spravodlivosti a súdy sa bránia proti šíreniu koronavírusu, obmedzili styk s verejnosťou

Dezinfekcia aj na pojednávaniach

Zákaz vstupu do väzníc

11.3.2020 - Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu prijali aj Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR a súdy. Opatrenia platia do 23. marca a prijali ich počas zasadnutia Krízového štábu pod vedením jeho predsedu, ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd). Zúčastnil sa na ňom aj zástupca Úradu verejného zdravotníctva SR. Agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie MS SR.Rezort spravodlivosti zrušil všetky plánované pracovné porady, školenia, zahraničné služobné cesty. Tuzemské pracovné cesty sa budú riešiť individuálne. Zároveň platí zákaz prijímať návštevy v priestoroch rezortu.„Z opatrení takisto vyplýva, že zamestnanci, ktorí prejavujú príznaky choroby, sa musia zdržiavať doma. Podateľňa MS SR bude zabezpečená zdravotníckymi pomôckami a dezinfekčnými prostriedkami. Zamestnanci majú podľa nariadenia uprednostňovať elektronickú alebo telefonickú komunikáciu, osobná komunikácia je možná len vo výnimočných prípadoch, ktoré neznesú odklad," uvádza tlačová správa.Centrum právnej pomoci zatvorí svoje konzultačné strediská. Na webovej stránke ministerstva budú informovať o spôsobe kontaktu s konzultačnými strediskami. Súdy majú obmedziť pohyb verejnosti vo svojich priestoroch. Budú dôsledne kontrolovať účel vstupu osôb do budovy.Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže dostanú od vedenia súdov zoznam účastníkov konania a predvolaných osôb. Do priestorov súdu sa obmedzí vstup osobám, ktorých účasť na pojednávaniach a iných úkonov súdov nie je nevyhnutná.„Výnimka platí pre osoby, ktoré idú doručiť podanie do podateľne. Im však bude umožnený vstup len na nevyhnutný čas a do daných priestorov. Informačné centrá súdov budú poskytovať informácie len elektronicky alebo telefonicky," dodáva rezort.Zároveň platí odporúčanie zvážiť uskutočnenie pojednávaní a iných úkonov súdov a prihliadať na žiadosti o odročenie pojednávania zo zdravotných dôvodov, resp. z dôvodov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19. Súdy tiež umožnia osobám pri účasti na pojednávaniach a iných úkonoch používať dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť pre všetkých zamestnancov súdov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou, primerané dezinfekčné a ochranné pomôcky.Preventívne opatrenia prijal aj Zbor väzenskej a justičnej stráže. Ako už informovali, platí zákaz návštev obvinených a odsúdených vo väzniciach až do odvolania.Všetkým vstupujúcim osobám do všetkých ústavov a zariadení merajú telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom, pričom platí, že osobám s teplotou vyššou ako 37,5°C s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo osobám, ktoré odmietnu meranie teploty, zamedzia vstupu do ústavu.V prípade orgánov činných v trestnom konaní, sudcov, obhajcov, advokátov či iných osôb poskytujúcich právnu pomoc sa zváži zamedzenie vstupu. V prípade povolenia poskytne ústav vstupujúcim rúško na tvár.