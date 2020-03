Koronavírus na Slovensku: Potvrdili tri nové prípady, vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu (online)

07:21 Rakúsko registruje 158 prípadov s koronavírusom, kým Taliansko už viac ako 10-tisíc nakazených, z ktorých vyše 630 zomrelo a viac ako tisíc chorých sa uzdravilo. Rakúsko preto zatvorilo svoje hranice pre všetky osoby prichádzajúce z Talianska, ktoré nemajú lekárske osvedčenie o svojom zdravotnom stave, informuje BBC . Rakúšanov vracajúcich sa domov z Talianska čaká dvojtýždňová karanténa. Obmedzený je aj vstup do Talianska z rakúskeho územia.

08:34 Polícia SR na sociálnej sieti pripomenula, že ľuďom, ktorí nebudú rešpektovať domácu karanténu, hrozí pokuta až do výšky 1650 eur .

Turistické prehliadky viedenského Dómu sv. Štefana v utorok pozastavili až do odvolania v súlade s nariadením rakúskej vlády, ktoré v súvislosti so šírením nového koronavírusu zakazuje zhromaždenia v uzavretých priestoroch s účasťou viac ako 100 osôb .

Nemecká ekonomika zaznamená tento rok v dôsledku šírenia nového koronavírusu pravdepodobne pokles. Predpokladá to hlavný ekonóm Deutsche Bank Stefan Schneider. Ak sa prognóza vyplní, bude to znamenať prvý ročný pokles nemeckej ekonomiky od svetovej finančnej krízy v roku 2009.

Niektoré firmy v stredočínskom meste Wu-chan, kde sa koncom minulého roka objavila nákaza novým koronavírusom, sa budú môcť vrátiť do práce. V stredu o tom informovali predstavitelia provincie Chu-pej, kde sa mesto nachádza. Rozhodnutie je ďalším znakom, že čínske úrady sú si isté, že mesto v karanténe víťazí v boji proti epidémii, napísala tlačová agentúra AFP.

Počet potvrdených nakazených novým koronavírusom v Maďarsku stúpol na 13, informoval v stredu vládny informačný server koronavirus.gov.hu. Nový prípad infekcie diagnostikovali u ženy, ktorá bola treťou kontaktnou osobou koronavírusom nakazeného Brita žijúceho v Debrecíne, ktorý často cestoval do Milána. Pacientka je už dlhší čas v karanténe v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava.

Peking zaviedol v stredu z dôvodu šírenia koronavírusu dvojtýždňovú karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich do metropoly Číny zo zahraničia. Informovali o tom tamojší vládni predstavitelia, píše agentúra AFP.

Profesionálni vojaci majú pre výskyt nového koronavírusu pozastavené zahraničné služobné cesty a návštevy. Do úvahy pripadá aj zrušenie či presunutie niektorých aktivít. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.

Krízový štáb v Maďarsku odporučil vláde nariadiť stav núdze pre hrozbu šírenia nového koronavírusu. Podľa agentúry MTI to v stredu oznámil minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, ktorý povedal, že kabinet návrh prerokuje v stredu dopoludnia.

Nitrianske kiná z dôvodu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 prestali v utorok 10. marca premietať. Uzatvorené zostanú až do odvolania. Kino Cinemax v OC Max na Chrenovej v Nitre vymení divákom už zakúpené lístky na premietanie za poukážku v rovnakej hodnote platnú v sieti Cinemax do konca tohto roka, informovali pracovníci kina. Vstupenky bude možné vymeniť až po opätovnom spustení premietania.

Piloti F1 Daniel Ricciardo a Esteban Ocon sa z preventívnych dôvodov súvisiacich s hrozbou nákazy novým koronavírusom nezúčastnili na tlačovej konferencii stajne Renault pred Veľkou cenou Austrálie v Melbourne. Obaja jazdci mali pôvodne novinárom predstaviť monopost na novú sezónu 2020, no funkcionári ich na poslednú chvíľu stiahli.

Hlavné mesto Ukrajiny Kyjev prijalo v stredu preventívne opatrenia a do konca marca zrušilo výučbu na školách a univerzitách. Cieľom nariadení, ktoré začnú platiť od štvrtka, je zabrániť šíreniu koronavírusu v meste. S odvolaním sa na vyhlásenie starostu Vitalija Klička o tom informovala agentúra Reuters.

V súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu v stredu pozastavili v celom rozsahu osobnú železničnú dopravu medzi Rakúskom a Talianskom . Informovali o tom tlačové agentúry APA a DPA.

Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici obmedzuje vstupy do svojich expozícií. Opatrením reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu. "Maximálny počet návštevníkov v jednom vstupe je desať, opatrenie platí aj pre expozíciu Banské múzeum v prírode," informovalo v stredu múzeum na svojej internetovej stránke.

Bezpečnostná spoločnosť ESET opätovne varuje pred podvodníkmi, ktorí zneužívajú aktuálne šírenie nového koronavírusu. Prvé podvodné webstránky totiž začali vznikať aj v slovenčine a češtine, ide konkrétne o podvodné online obchody so zdravotnými rúškami a infrateplomermi.

Prístup pravoslávnej cirkvi je nezodpovedný a nesprávny. Uviedol to predseda vlády SR Peter Pellegrini pred stredajším rokovaním vlády v súvislosti s rozhodnutím pravoslávnej cirkvi nerešpektovať nariadenie ústredného krízového štábu o zákaze organizovania verejných podujatí, a to vrátane bohoslužieb.

Poľsko ruší od štvrtka na dva týždne výučbu na všetkých typoch škôl vrátane univerzít. V stredu to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorého citovala agentúra PAP. Morawiecki po rokovaní krízového štábu novinárov informoval, že školy budú od pondelka uzavreté, ale pre študentov zostanú otvorené až do konca tohto týždňa, aby sa rodičia mohli zariadiť. Výučba sa však ruší od štvrtka.

Taliansko výrazne zvýši výdavky na podporu ekonomiky zápasiacej s dôsledkami rýchlo sa šíriaceho nového koronavírusu. Ako uviedol v stredu premiér Giuseppe Conte, vláda vyčlení na riešenie krízy celkovo 25 miliárd eur. To je viac než trojnásobok sumy, s ktorou taliansky kabinet počítal ešte pred pár dňami.

PREMIÉR: Ak bude treba, pôjdem pre tie rúška ja osobne, či do Moskvy, či do Číny

PREMIÉR: Niekto z novovzniknutej koalície údajne kontaktoval potenciálneho dodávateľa rúšok, aby nepodpísal zmluvu so štátom

Vláda ešte nevie, do akej miery bude potrebné robiť pre firmy a podnikateľov kompenzačné opatrenia súvisiace so škodami spôsobenými novým koronavírusom. Uviedol to pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

Riaditeľ pražskej Fakultnej nemocnice Motol Miloslav Ludvík pokladá súčasný vývoj v šírení nového koronavírusu za alarmujúci predovšetkým pre starých ľudí, ktorí žijú často sami. Keď vírus napadne seniorov, môže to mať tragické následky, pretože im nikto neprivolá pomoc. Ohrozenou skupinou je pätina národa, teda vyše dva milióny obyvateľov Česka nad 65 rokov, upozornil v stredu portál Novinky.cz.

Zdravotnícke zariadenia siete Agel na Slovensku disponujú v súvislosti s prvými prípadmi ochorenia COVID-19 dostatkom osobných ochranných pomôcok vrátane dezinfekcie, a to na oddeleniach i v ambulanciách.

Krízový štáb mesta Čadca prerušuje v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 12. do 18. marca. Zároveň bude z dôvodu dezinfekcie vo štvrtok (12. 3.) a v piatok (13. 3.) zatvorený Mestský úrad (MsÚ) v Čadci a príspevkové organizácie mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Marián Kráľ.

Ružomberský mestský úrad je od stredy do odvolania zatvorený pre verejnosť. Vybavovať budú len klientov s neodkladnými požiadavkami. TASR o tom informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo s tým, že opatrenie vyplynulo zo stredajšieho mimoriadneho zasadania krízového štábu mesta v súvislosti s možnou hrozbou nákazy novým koronavírusom.

PLUS TRI je číslo v doobedňajšej várke, uvidíme, či budú aj z testov poobede. Zatiaľ sú to stále prípady, u ktorých vieme, ako došlo k infikovaniu, uviedol P. Pellegrini.

Zákaz hromadných podujatí je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie. Je rovnako jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom na Slovensku. Zdôraznil to hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý tak zdôvodnil zákaz svätých omší a ostatných cirkevných obradov. Reagoval tak na vyjadrenia zástupcov Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Tá avizovala, že bude naďalej vykonávať bohoslužby "vrátane bozkávania ikon a prijímania z jedného kalicha".

V najbližších dňoch bude zatvorených minimálne 23 materských (MŠ) škôl a desať základných škôl (ZŠ) v pôsobnosti mesta Košice. Pre TASR to v stredu uviedol magistrát mesta. Dôvodom je viac ako 30 percent absentujúcich žiakov. Pre hrozbu šírenia nákazy novým koronavírusom mesto v súčasnosti neplánuje plošne zatvárať všetky školy.

Školy a univerzity na Ukrajine budú zatvorené najbližšie tri týždne. Oznámila to v stredu ukrajinská vláda po tom, ako už skôr v priebehu dňa Kyjev informoval o zatvorení škôl v hlavnom meste, píše agentúra AFP.

Vláda by v stredu po porade s odborníkmi mala vyhlásiť mimoriadnu situáciu na celom území SR. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že mimoriadna situácia nebude znamenať obmedzenie osobnej slobody a pohybu ľudí, má však pomôcť zabezpečiť štátu potrebné materiálne zásoby.

V priebehu stredy by malo byť k dispozícii pre lekárov približne 1000 vysokovýkonných respirátorov , z Českej republiky by prostredníctvom vládnej dohody malo prísť ďalších 9000 takýchto masiek. Po stredajšom rokovaní to v súvislosti so zabezpečením ochranných pomôcok v boji proti novému koronavírusu uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetán Kičura.

V rámci preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 je zrušené cirkusové vystúpenie v Topoľčanoch . „Cirkus však podľa dohody z novembra 2019 ostane na svojom stanovisku do nedele 15. marca,“ informovalo vedenie mesta.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) od štvrtka (12. 3.) prerušuje vyučovanie na všetkých stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň vyzýva hlavného hygienika SR, vládu i obyvateľov, aby s razantnými preventívnymi opatreniami nečakali a nepodceňovali ich. Konštatovalo to v stredu vedenie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.

Klientske centrá Východoslovenskej distribučnej (VSD) a zákaznícke centrá Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) sú do odvolania zatvorené. Ako TASR informovali, ide o preventívne opatrenie proti šíreniu nákazy novým koronavírusom.

Európska hádzanárska federácia (EHF) v stredu na zasadnutí vo Viedni určila alternatívne termíny kvalifikácie ME 2020 žien. Vzhľadom na šíriaci sa koronavírus a opatrenia v jednotlivých krajinách nie je totiž isté, že sa koncom marca odohrá kompletné 3. a 4. kolo kvalifikácie . Nový asociačný termín bude preto v júni.

Štvrtkový prvý osemfinálový duel futbalovej Európskej ligy UEFA 2019/2020 FC Sevilla - AS Rím sa neuskutoční. Futbalisti AS nedostali od miestnych úradov povolenie priletieť do Španielska.

Vedenie poľskej hokejovej ligy v stredu rozhodlo o predčasnom ukončení sezóny v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.

V súvislosti s celoslovenskými opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu bude Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici od 12. do 22. marca zatvorené. TASR o tom informovala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.

Mesto Topoľčany prijalo po zasadnutí krízového štábu a na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Topoľčanoch ďalšie opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom. Od štvrtka 12. marca predbežne do 20. marca sa prerušuje vyučovanie na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany, informovala radnica. Vo štvrtok budú posledný deň v prevádzke školské kluby pre deti, ktorých zákonní zástupcovia si nedokážu inak zabezpečiť opatrovanie vo svojom pracovnom čase.

Kancelária Národnej rady SR v zastúpení Odborom komunikácie s médiami a verejnosťou si v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 dovoľuje vyzvať zástupcov médií, ktorí majú symptomatické prejavy chrípkového ochorenia, ako horúčka, kýchanie, kašeľ, dýchavičnosť či bolesť kĺbov, alebo pricestovali z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu, aby sa nezúčastňovali na mediálnych podujatiach v priestoroch Národnej rady SR, prípadne ďalších priestoroch, ktoré sú v správe Kancelárie NR SR. Zároveň si v tejto súvislosti dovoľujeme požiadať zvolených poslancov a príslušné poslanecké kluby o zváženie organizovania brífingov v interiéroch a uzavretých priestoroch Národnej rady SR a prípadných ďalších priestoroch, ktoré sú obdobne v správe Kancelárie NR SR, v snahe zabrániť a obmedziť rozširovanie tohto prenosného ochorenia.

Ak vo štvrtok (12. 3.) predseda vlády a hlavný hygienik krajom, mestám, obciam a obyvateľom jasne neprikážu, čo majú robiť, vypukne na Slovensku anarchia. V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu to povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.

Prípravný futbalový zápas Rakúsko - Turecko sa 30. marca vo Viedni na štadióne Ernsta Happela bude hrať bez divákov. Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Verdikt v stredu potvrdil Rakúsky futbalový zväz (ÖFB), informovala agentúra APA. Peniaze fanúšikom za už zakúpené vstupenky refundujú v plnom rozsahu.

Regionálna hygienička v Trenčíne: Vzorky sterov by sa mohli odoberať podozrivým pacientom doma , v nemocnici by boli len ťažšie prípady

Na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne od stredy obmedzili pohyb ľudí. Pri vstupe do novej budovy vedenie mesta zriadilo dočasnú kanceláriu prvého kontaktu, kde si obyvatelia vybavia základnú agendu. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.

Latinskoamerické krajinyv stredu oznámili, že ľudia, ktorí sa vrátia z krajín najviac zasiahnutých epidémiou koronavírusu, budú umiestnení do izolácie, aby sa tak zabezpečila ochrana obyvateľstva. Informovala o tom agentúra AFP.

Švédski organizátori zrušili pre šíriacu sa infekciu koronavírusu záverečné podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Are. Stalo sa tak v predvečer štvrtkového štartu trojsúťažného podujatia . Slovenská zjazdárka Petra Vlhová tak získala historický malý glóbus sa sezónne víťazstvo v slalome. Pravdepodobne aj historický prvý glóbus vôbec udeľovaný za paralelné disciplíny, išli sa len dve súťaže a potvrdiť to musí FIS.

Rumunsko v snahe zamedziť šíreniu nového koronavírusu zaviedlo v stredu ďalšie obmedzenia týkajúce sa všetkých kultúrnych, zábavných, náboženských a vedeckých podujatí v uzavretých priestoroch nad sto účastníkov. Informoval o tom britský denník The Guardian.

Kataraské ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 sa v stredu zvýšil o 238 a dosiahol 262. Ministerstvo varovalo, že to môže byť spôsobené komunitným prenosom, informovala agentúra AP.

Do výroby ochranných rúšok proti novému koronavírusu sa k firme Zornica Bánovce nad Bebravou pripájajú ďalšie firmy. Potvrdil to na Úrade vlády SR na brífingu po rokovaní vlády predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Zornica Banko Fashion Igor Maukš. Je ňou podľa neho najmä spoločnosť Tatrasvit zo Svitu, ktorá bude kooperovať s Výskumným ústavom chemických vlákie

Ukrajinská vláda nariadila uzavretie všetkých vzdelávacích inštitúcií, ako aj zákaz hromadných podujatí. Opatrenia, cieľom ktorých je zabrániť šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2, by mali vstúpiť do platnosti vo štvrtok. Informoval o tom v stredu denník Kyiv Post.

Maďarská vláda v stredu zakázala vývoz prostriedkov na ochranu proti nákaze. Opatrenie, ktoré súvisí so šírením nového koronavírusu, bude platiť šesť mesiacov, informoval spravodajský server 24.hu s odvolaním sa na rozhodnutie kabinetu zverejnené v štátnom vestníku.

Výskyt nového koronavírusu zasiahol aj do programu slovenskej koncertnej scény. Izraelská formácia Lola Marsh odohrá pôvodne plánované marcové koncerty na slovenskom turné v náhradných termínoch. S fanúšikmi sa stretnú 25. septembra v Trenčíne (Piano Club), 27. septembra v Bratislave (Refinery Gallery) a 28. septembra v Žiline (Mestské divadlo).

V súvislosti s potvrdenými prípadmi nového koronavírusu na Slovensku sa dnes uskutočnilo ďalšie zasadnutie krízového štábu v Spišskej Novej Vsi. „Vedenie mesta v rámci svojej kompetencie prijalo nové opatrenia, ktoré sú platné až do odvolania,“ uviedol z referátu krízového riadenia Peter Klein.

Počet osôb nakazených novým koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Česku zvýšil na 81. Oznámil to v stredu český premiér Andrej Babiš v televízii Nova s tým, že stav niekoľkých pacientov nie je dobrý.

Pravoslávna cirkev na Slovensku mení svoj názor a v súvislosti so šírením nového koronavírusu v krajine ruší s okamžitou platnosťou svoje bohoslužby, a to do 23. marca. Opatrenie sa však netýka "nevyhnutných obradov", ktoré špecifikuje usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove.

Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v Kanade zrušili pre šírenie nového koronavírusu. Šampionát bez slovenskej účasti sa mal pôvodne konať od 16. do 22. marca v Montreale.

V termíne od 13. do 19. apríla by sa mal v Spišskej Novej Vsi uskutočni turnaj A-skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov. Po posledných opatreniach na Slovensku z dôvodu obáv zo šírenia koronavírusu však nie je isté, či sa podujatie bude konať podľa plánu.

Vedenie talianskej futbalovej Serie A požiadalo kluby, aby prerušili na sedem dní tréningový proces. Je to ďalšie z opatrení na zastavenie šírenia koronavírusu.

V Taliansku zatvoria v súvislosti s rýchlym šírením nového koronavírusu všetky obchody okrem potravín a lekární. Na svojom účte na Facebooku to v priamom prenose uviedol taliansky premiér Giuseppe Conte.

07:16 Poľsko podľa Euractiv.pl hlási 22 nakazených osôb.

07:11 V Spojenom kráľovstve podľahol epidémii už šiesty človek a počet nakazených sa vyšplhal na 383.

07:09 Koronavírusom sa nakazila aj štátna tajomníčka britského ministerstva zdravotníctva a konzervatívna poslankyňa Nadine Dorriesová. Ide o prvú členku parlamentu, ktorej doteraz vyšiel pozitívny test.

07:05 Česko dnes ráno potvrdilo už 64 prípadov nákazy koronavírusom, informuje ČT24.

06:51 Z hľadiska podielu smrteľných prípadov je ochorenie COVID-19 desaťkrát nezpečnejšie ako bežná sezónna chrípka, uviedli slovenskí vedci z Biomedicínskeho ústavu SAV.

06:47 Guvernér štátu New York Andrew Cuomo vyšle do mesta New Rochelle vojakov, aby tam pomohli zastaviť šírenie koronavírusu. Národná garda bude donášať jedlo osobám v karanténe, pričom v meste vznikne 1,6-kilometrová ochranná zóna. V tejto oblasti registrujú „najväčšiu koncentráciu“ prípadov nákazy v USA, povedal v utorok počas oznámenia opatrení Cuomo.

06:34 V Spojených štátoch zaznamenali už viac než tisíc potvrdených prípadov koronavírusu. Štát New York hlási 173 nakazených, čo je najviac v USA, pričom 108 z nich má okres Westchester, kde leží New Rochelle. Mesto sa nachádza v blízkosti New Yorku.

06:12 Na celom svete sa novým koronavírusom nakazilo už viac ako 119-tisíc ľudí, vyše štyritisíc osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, vyše tritisíc, má Čína, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Taliansko je počtom obetí aj počtom infikovaných celosvetovo na druhom mieste, zároveň tam aktuálne počet obetí aj počet ľudí s potvrdenou nákazou stúpa najrýchlejšie zo všetkých krajín.

Do stredajšieho dňa eviduje Slovensko oficiálne sedem osôb s ochorením COVID-19. Siedma pacientka hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici v Martine už nemá žiadne závažné problémy. Naopak, stav prvého pacienta, ktorý leží v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, je stabilizovaný, ale naďalej vážny.

Ďalší štyria z infektologickej kliniky na Kramároch sú v izolácii a bez prejavov ochorenia. Dobrý je aj zdravotný stav 26-ročného Slováka hospitalizovaného v košickej nemocnici.

Na Slovensku začali platiť preventívne opatrenia na zabránenie šíreniu koronavírusu medzi ľuďmi. Veľká časť úradov prispôsobila svoju prevádzku tak, aby nevznikali na jednom mieste väčšie skupiny ľudí. Ministerstvo vnútra rovnako vyzvalo, aby ľudia obmedzili návštevy úradov.

Množstvo Slovákov už dostalo SMS-ku od Ministerstva zdravotníctva, aby využili službu e-recept a lieky si nechali predpísať lekárom elektronicky. To v utorok narazilo na problém, keďže Bratislavský samosprávny kraj zaznamenal veľké množstvo telefonátov od pacientov, ktorí sa nemohli dovolať svojim lekárom. Župan Droba preto na lekárov apeloval, aby aj v krízovom čase zostali zodpovední.

Prísnejšie opatrenia zaviedla aj polícia, ktorá bude pokutovať každého, kto poruší zodpovednosť pri karanténe a lekárom zatají príchod z oblasti postihnutej koronavírusom.