Koronavírus: Na Slovensku pribudli desiatky vyliečených aj dve úmrtia, Matovič reagoval na ďalšiu zmenu v nákupoch pre dôchodcov (online)

7:46 V USA sa počet obetí prehupol cez 50-tisíc a potvrdených prípadov od začiatku pandémie je už takmer 887-tisíc.

7:23 Čína prispeje dodatočnými 30 miliónmi dolárov (takmer 28 miliónov eur) do fondu Svetovej zdravotníckej Organizácie (WHO), popri svojom predchádzajúcom príspevku vo výške 20 miliónov dolárov (18,5 milióna eur). Oznámilo to vo štvrtok čínske ministerstvo zahraničia.

Cieľom je pomôcť v boji proti globálnej pandémii koronavírusu v reakcii na plány Spojených štátov, ktoré chcú zastaviť svoje príspevky do tejto medzinárodnej organizácie OSN.

Štvrtkové oznámenie nasledovalo po kritike zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa, že WHO zlyhala vo vedení v rámci boja proti novému vírusu a nekriticky podporovala Čínu napriek podozreniam, že komunistická vláda spočiatku zatajovala epidémiu, ktorá sa prvý raz objavila vlani v meste Wu-chan.

7:00 Aj po začatí prvej fázy otvárania obchodov a prevádzok stále platí, že v nedeľu pre niektoré platí výnimka a sú otvorené.