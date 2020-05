Koronavírus: Na Slovensku pribudol iba jeden infikovaný, pre rúška platia ďalšie výnimky a štát prispeje na nájmy (online)

20:11 Pandémia ochorenia Covid-19 poukázala v prípade Slovenska na väčšiu nutnosť pokračovania riešenia štrukturálnych problémov zdravotného systému. Uviedla to Európska komisia (EK) v rámci odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytla usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na Slovensku sú podľa EK potrebné dodatočné investície na zvýšenie odolnosti zdravotného systému, na zmiernenie nedostatku pracovníkov v zdravotníctve a na zabezpečenie primeraných dodávok nevyhnutných zdravotníckych tovarov.

SR okrem toho podľa komisie potrebuje efektívnu politiku, ktorá by mohla zredukovať regionálne disparity v dostupnosti lekárov a zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu. „Modernizácia siete nemocníc a riešenie štrukturálneho podfinancovania štátnych nemocníc je kľúčom k zvýšeniu kvality a nákladovej efektívnosti zdravotných služieb,“ uviedla EK v rámci odporúčaní pre Slovensko. Dodala, že sa musí posilniť aj poskytovanie primárnej starostlivosti, aby sa zmenšil tlak na nemocnice a zlepšil manažment chronických ochorení.

19:20 V Taliansku za posledných 24 hodín pribudlo 665 nových prípadov koronavírusu a celkovo už pozitívne otestovali 227 364 ľudí. Pribudlo aj 161 mŕtvych a celkovo tak v krajine majú 32 330 obetí ochorenia Covid-19.

18:54 V Poľsku už od začiatku pandémie majú potvrdených takmer 20-tisíc prípadov, ale aktívnych je už len 10 594. Počet obetí s pozitívnym testom na Covid-19 sa v stredu zvýšil o 14 na 962.

18:30 Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) poslancom na parlamentnom výbore pre európske záležitosti povedal, že sa mu nepáči debata o minischengenoch. Rovnaký postoj prezentoval aj predseda parlamentného výboru Tomáš Valášek (Za ľudí), ktorý sa vyslovil za návrat Slovenska k slobodnému pohybu osôb na hraniciach v rámci Schengenu, ale nie za cenu ohrozenia zdravia slovenských občanov.

Korčok poslancov informoval, že Česko a Rakúsko oslovili Slovensko, aby boli hranice plne otvorené k 15. júnu. „Treba si uvedomiť, že ak otvoríme hranice so susedmi, Slovensko sa stáva priamo závislým na tom, ako naši susedia nastavia kritériá voči ich susedom. Ak Rakúsko a Česko otvoria hranice s Nemeckom a Nemecko má otvorené hranice s Belgickom, tak sú to veci, ktoré musíme brať do úvahy,“ priblížil Korčok.

Valášek povedal, že vníma obavy pred vytváraním ostrovčekov krajín, tzv. minischengenoch, v rámci ktorých sa dá pohybovať. „Hrozí, že sa stanú permanentnou črtou a nikdy by nemuselo prísť k návratu Schengenu, ako sme ho poznali pred štyrmi či piatimi mesiacmi,“ vyhlásil Valášek.

Pre europoslanca Michala Šimečku (Progresívne Slovensko), ktorý sa zúčastnil rokovania výboru spolu s ďalšími europoslancami, je kľúčové, aby Slovensko a celá Európa sa čo najskôr vrátili plnému obnoveniu slobody pohybu na vnútorných hraniciach schengenského priestoru.

17:56 Poslanci v stredu v zrýchlenom režime schválili legislatívnu pomoc cestovným kanceláriám a ich klientom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17:47 Španielska vláda zverejnila nariadenie, ktoré vyžaduje od všetkých osôb starších ako šesť rokov, aby nosili rúška v uzavretých vnútorných priestoroch a aj vonku, pokiaľ nie je dodržaná vzdialenosť dvoch metrov. Opatrenie vstúpi do platnosti vo štvrtok. 17:39 Slovensko je za koordinované otváranie hraníc v rámci Európskej únie, no za prvoradé považuje zdravie vlastných občanov. Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Katarína Bruncková o tom informovala v stredu počas online rokovania všetkých ministrov a štátnych tajomníkov krajín Európskej únie zodpovedných za cestovný ruch. Pre agentúru SITA to v stredu uviedol rezort dopravy a výstavby s tým, že koronavírus nepozná hranice, preto je potrebná koordinácia opatrení na úrovni celej EÚ. „Jedným z nástrojov, ktoré vnesú prehľad do opatrení v jednotlivých štátoch je tzv. mapa zdravia. Interaktívna mapa by mala zobrazovať v reálnom čase, aké opatrenia proti Covidu-19 platia v jednotlivých krajinách a mala tak byť základnou pomôckou pre turistov v aktuálnej sezóne,“ informovalo ministerstvo. Na rokovaní sa hovorilo aj o situácii, v ktorej sa nachádzajú naše cestovné kancelárie. Pre následky koronakrízy a s tým súvisiace obmedzenia majú problém získať späť zálohové platby od zahraničných hotelierov za pobyty, ktoré sa neuskutočnia. „Toto sa týka cestovných kancelárií v celej EÚ. Štátna tajomníčka preto vyzvala Európsku komisiu, aby zaujala postoj k problému a navrhla jednotný postup na jeho vyriešenie,“ priblížilo obsah rokovania ministerstvo dopravy a výstavby s tým, že ide o komplikovanú situáciu. „Budeme robiť všetko pre to, nielen doma, ale aj v zahraničí, aby sme pomohli sektoru cestovného ruchu prežiť toto ťažké obdobie,“ dodal rezort.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem