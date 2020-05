14:33 Česko od 26. mája uvoľní režim na hraniciach. Ďalej však bude podľa ministra vnútra Jana Hamáčka platiť, až na platné výnimky, povinnosť predložiť pri vstupe do krajiny negatívny test na Covid-19.

14:09 Vďaka aplikácii, ktorá bude strážiť dodržiavanie karantény, si cestujúci zo zahraničia budú môcť vybrať, či chcú ísť do štátnej karantény, alebo využijú smart karanténu. „Sme len treťou krajinou v EÚ, ktorá zavádza tento systém,“ uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovom brífingu. Smart karanténa sa má pre verejnosť spustiť v piatok 22. mája.

13:58 V domovoch sociálnych služieb vo Veľkej Británii zomrelo už viac než 11-tisíc ľudí. Vyplýva to z oficiálnych štatistík. Podľa Národného štatistického úradu zomrelo v Anglicku a Walese na ochorenie Covid-19 do 8. mája 9 980 osôb. Anglicko nahlásilo ďalších 1 411 do 15. mája. V štatistikách ešte nie sú započítané úmrtia v Škótsku a Severnom Írsku, ktorých sú ďalšie stovky.

Hoci počet úmrtí v týchto domovoch stále stúpa, pandémia v krajine sa spomaľuje. Oficiálne štatistiky z rôznych zdrojov však napriek tomu stanovujú celkový počet obetí koronavírusu v Británii na viac než 40-tisíc, čo je najviac v Európe. Tieto čísla zahŕňajú pritom aj úmrtia, kde ochorenie Covid-19 len predpokladajú, hoci testy nerobili. Vládne čísla, kde s takýmito prípadmi nepočítajú, sú preto nižšie. Počet potvrdených prípadov nákazy sa v krajine medzičasom blíži k štvrť miliónu.

13:32 Mesto Poprad vyšlo v ústrety ich majiteľom a rozhodnutím poslancov na májovom zasadnutí zastupiteľstva schválilo návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

13:16 Do Rakúska a Česka bude možné vycestovať s najviac štyri dni starým negatívnym testom na koronavírus. Informoval o tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) po telefonáte s rezortnými kolegami Alexandrom Schallenbergom a Tomášom Petříčkom. Od 15. júna by však mali byť hranice týmto smerom úplne otvorené. Maďarsko sa zatiaľ v dohode o otváraní hraníc nespomína, rokovať s ním bude Korčok následujúci týždeň. Šéf rezortu diplomacie tiež zdôraznil, že Slovensko bude častejšie využívať takzvaný Slavkovský formát, ktorý sa skladá z Česka, Rakúska a Slovenska. Pomenovaný je podľa bitky pri Slavkove.