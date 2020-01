Koronavírus ovplyvňuje už aj finančné trhy

Obava z jeho rozširovania a možnej pandémie, ktorá by spomalila globálne ekonomické oživenie, vyústila podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa do zvýšenia averzie voči riziku. Výsledkom boli červené čísla akciových trhov a výrazné straty ropy a, naopak, rast cien bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov, ako aj cien zlata, jenu a švajčiarskeho franku.

S vírusom bojuje aj komoditný trh

Ak by sa z epidémie stal dlhodobý problém, malo by to vplyv aj na globálny dopyt po palivách. „Zmenil by sa totiž spôsob, akým ľudia po celom svete dochádzajú do zamestnania, cestujú a dovolenkujú,“ konštatuje komoditný analytik Saxo Bank Ole Hansen. Epidémia tak podľa neho má a bude mať krátkodobý a strednodobý dopad na globálny dopyt po palivách. Ropa a všetky súvisiace výrobky už v posledných dňoch zaznamenali výrazný pokles cien. Okrem akciového trhu tak už so správami o čínskom víruse zápasí aj komoditný trh.

Akciové trhy na vírus začali reagovať už v piatok. „Najviac postihnutými sú cyklické odvetvia, najmä cestovný ruch, luxusný tovar, energetika, IT, polovodiče a ťažba nerastných surovín,“ vymenúva akciový analytik Saxo Bank Peter Garnry. Akciové trhy v Európe aj v Spojených štátoch ustúpili podľa Pánisa zo svojich čerstvých historických maxím. Najväčšie straty si však pripísali podľa neho čínske akcie s vyše trojpercentnými stratami, keďže tento región je epicentrom šírenia vírusu.

Zlato je bezpečný prístav

Očakáva sa útek investorov k zlatu. „Dlhodobí investori sa radšej uchyľujú do bezpečného prístavu, ktorý reprezentuje zlato a striebro,“ dodáva Hansen. Cena zlata podľa Pánisa na týždennej báze stúpla o necelé jedno percento nad 1 570 dolárov za uncu. Dôvod, pre ktorý zlato ešte neatakovalo hranicu 1 600 dolárov za uncu, ako tomu bolo pri americko-iránskej vojnovej hrozbe, je podľa Hansena stále nejednotná reakcia trhov, ale aj obavy o objem dopytu z Číny.

Saxo Bank radí investorom, aby hrozbu účinkov vírusu brali vážne. Treba rátať aj s nepredvídateľnými negatívnymi dôsledkami. „Aj dlhodobí investori, nielen obchodníci, by mali zvážiť svoju expozíciu voči akciám a prípadne sa zaistiť proti trhovému riziku, napríklad formou opcií,“ dodáva Garnry.